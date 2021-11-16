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Боррель объявил о согласовании пятого пакета санкций ЕС против Белоруссии

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Пакет санкций по Белоруссии согласован единогласно. Его оформят в ближайшие дни, заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания глав МИД стран ЕС в понедельник, 15 ноября.

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«Мы согласовали введение нового пакета санкций, он должен быть оформлен окончательно в ближайшие дни», — заявил он.

Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии был анонсирован Боррелем ранее в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. На заседании главы МИД решили распространить действие санкций на организаторов трафика мигрантов.

«Границы ЕС открыты не просто так. Въехать в ЕС можно только легитимно, выполняя требования Евросоюза», — цитирует Борреля ТАСС.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

Страны ЕС винят в случившемся Минск и требуют расширения санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Спустя день президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг свою причастность к финансированию нелегальной миграции. Кроме того, белорусский лидер отметил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» не привозил в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.

Президент России Владимир Путин 14 ноября заявил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую». Он также призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы.

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