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Путин подписал указ об оказании гумпомощи Донбассу

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Президент России Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 15 ноября.

Согласно поручению президента, в России будут признавать сертификаты на товары и услуги из самопровозглашенных республик.

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«В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) <...> постановляю <...> обеспечить <...> признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органах (организациями), фактически действующими на территории указанных районов», — говорится в документе.

Как отметили в «Газета.Ru», товары из Донбасса теперь будут участвовать в государственных закупках наравне с российским. Отдельные юридические лица смогут закупать товары из ДНР и ЛНР на тех же условиях, что и российские. Также отменят экспортно-импортные квоты на перевозку товаров через границы самопровозглашенных республик. Отдельно Владимир Путин поручил организовать на границе пункты пропуска для товаров из Донбасса.

15 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия сделает всё возможное в плане гуманитарной помощи Донбассу. При этом он подтвердил наличие сложностей с обеспечением Донбасса вакцинами.

28 октября сообщалось, что в республиках Донбасса, как и во многих странах мира, наблюдается пик заболеваемости коронавирусом: рост по сравнению с прошлым годом — в 2,5–3 раза. Ситуация усугубляется тем, что в ЛНР и ДНР не хватает кадров, поскольку люди продолжают уезжать.

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