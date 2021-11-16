Прямой эфир
Мир
Путин назвал жестоким обращение пограничников Польши с мигрантами
Мир
ЕС заявил о недопуске мигрантов с территории Белоруссии
Мир
Путин отметил провокационный характер учений США в Черном море
Мир
США обвинили РФ в угрожавшем МКС испытании противоспутникового оружия
Общество
В России началась благотворительная акция «Елка желаний»
Мир
Зеленский заявил об отсутствии закупок угля в самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Мир
США выразили надежду на построение более стабильных отношений с РФ в будущем
Мир
Лукашенко и Меркель договорились помочь мигрантам на границе с ЕС
Общество
В Москве ожидается самая холодная ночь с начала ноября
Общество
Суд приговорил сбившую детей в Москве девушку к пяти годам лишения свободы

Мать избитого в детдоме ребенка рассказала об «игровой форме» занятий с детьми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мать двухлетнего мальчика из детдома под Курганом, издевательства над которым сняли на видео подростки, рассказала, как ей объяснили произошедшее. Женщина сама позвонила в детдом села Кипель Юргамышского района Курганской области и узнала, что «всё не так страшно». Об этом она рассказала 15 ноября в комментарии «Известиям».

«Я сама позвонила в детский дом с вопросом, почему же так. На что мне ответили: «Это всё не так страшно, как вы думаете, это была игровая форма». Но как же может быть такая игровая форма с маленьким ребенком? Я позвонила в органы опеки, попросив разрешение, чтобы мне дали на посещение детей (…) Опека мне не отказала, завтра иду за документами», — рассказала мать малыша.

Женщина призналась, что о том, как обращаются с сыном в детдоме, узнала из Сети, увидев ролик, и подняла шум.

«Потому что когда я звоню, всё прекрасно, всё хорошо, дети довольные, счастливые. А тут оказалось просто над детьми издеваются. Я уверена, это не только над моим сыном, в принципе, над младшими. А у меня там пять детей», — добавила она.

Педагогическая трагедия: над воспитанниками детдома систематически издевались
Жену директора социального учреждения уличили в истязаниях детей

Многодетная мать объяснила, что летом 2019 года дом семьи подожгли. Они переехали в город и, так как детей много, быстро снять хорошее жилье не удалось, что и привлекло внимание органов опеки. Женщина попросила хотя бы три дня, чтобы докупить мебель, но времени не дали. Детей забрали наутро.

«В течение двух недель я сняла другое жилье, устроилась нянькой на работу, сидела с ребенком, расписку эту в суд предоставила. Но в любом случае меня ограничили в правах. И как бы я ни пыталась их вернуть, мне либо запрещают вообще с ними видеться, в том числе из-за коронавируса. И неподъемные алименты назначили в 25 тыс. рублей с меня и 25 тыс. рублей с мужа», — добавила мать ребенка.

Она сообщила, что муж стал пить, не являлся на суды, а одинокой матери детей отдавать не хотели. В августе 2021 года муж умер. Долг по алиментам стал огромным. Женщина работает и живет в Кургане, а пятеро детей — за 80 км от нее, в детдоме, который она физически не может посещать каждый день. На ее обращение в органы опеки ей заявили, что ее лишили родительских прав. При этом сама многодетная мать никаких повесток в суд или иных извещений не получала.

Ранее, 15 октября, прокуратура Курганской области провела собственную проверку по факту издевательств над двухлетним ребенком, которые были сняты на видео и выложены в соцсеть. На место происшествия выехали сотрудники аппарата надзорного ведомства, ситуацию взял на личный контроль прокурор области Андрей Назаров.

После проверки в отношении двух 16-летних воспитанников полицией были составлены протоколы об административном правонарушении по статье о побоях. Также следователи возбудили уголовные дела об истязании и халатности.

Вечером того же дня начальник главного управления социальной защиты населения области Анастасия Золотухина заявила, что воспитателей детского дома уволят после опубликованного видео с издевательствами старших воспитанников учреждения над двухлетним мальчиком.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021