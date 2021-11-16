Мать избитого в детдоме ребенка рассказала об «игровой форме» занятий с детьми

Мать двухлетнего мальчика из детдома под Курганом, издевательства над которым сняли на видео подростки, рассказала, как ей объяснили произошедшее. Женщина сама позвонила в детдом села Кипель Юргамышского района Курганской области и узнала, что «всё не так страшно». Об этом она рассказала 15 ноября в комментарии «Известиям».

«Я сама позвонила в детский дом с вопросом, почему же так. На что мне ответили: «Это всё не так страшно, как вы думаете, это была игровая форма». Но как же может быть такая игровая форма с маленьким ребенком? Я позвонила в органы опеки, попросив разрешение, чтобы мне дали на посещение детей (…) Опека мне не отказала, завтра иду за документами», — рассказала мать малыша.

Женщина призналась, что о том, как обращаются с сыном в детдоме, узнала из Сети, увидев ролик, и подняла шум.

«Потому что когда я звоню, всё прекрасно, всё хорошо, дети довольные, счастливые. А тут оказалось просто над детьми издеваются. Я уверена, это не только над моим сыном, в принципе, над младшими. А у меня там пять детей», — добавила она.

Многодетная мать объяснила, что летом 2019 года дом семьи подожгли. Они переехали в город и, так как детей много, быстро снять хорошее жилье не удалось, что и привлекло внимание органов опеки. Женщина попросила хотя бы три дня, чтобы докупить мебель, но времени не дали. Детей забрали наутро.

«В течение двух недель я сняла другое жилье, устроилась нянькой на работу, сидела с ребенком, расписку эту в суд предоставила. Но в любом случае меня ограничили в правах. И как бы я ни пыталась их вернуть, мне либо запрещают вообще с ними видеться, в том числе из-за коронавируса. И неподъемные алименты назначили в 25 тыс. рублей с меня и 25 тыс. рублей с мужа», — добавила мать ребенка.

Она сообщила, что муж стал пить, не являлся на суды, а одинокой матери детей отдавать не хотели. В августе 2021 года муж умер. Долг по алиментам стал огромным. Женщина работает и живет в Кургане, а пятеро детей — за 80 км от нее, в детдоме, который она физически не может посещать каждый день. На ее обращение в органы опеки ей заявили, что ее лишили родительских прав. При этом сама многодетная мать никаких повесток в суд или иных извещений не получала.

Ранее, 15 октября, прокуратура Курганской области провела собственную проверку по факту издевательств над двухлетним ребенком, которые были сняты на видео и выложены в соцсеть. На место происшествия выехали сотрудники аппарата надзорного ведомства, ситуацию взял на личный контроль прокурор области Андрей Назаров.

После проверки в отношении двух 16-летних воспитанников полицией были составлены протоколы об административном правонарушении по статье о побоях. Также следователи возбудили уголовные дела об истязании и халатности.

Вечером того же дня начальник главного управления социальной защиты населения области Анастасия Золотухина заявила, что воспитателей детского дома уволят после опубликованного видео с издевательствами старших воспитанников учреждения над двухлетним мальчиком.