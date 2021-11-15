Воспитателей детдома под Курганом уволят после видео с издевательствами

Воспитателей детского дома Курганской области уволят после опубликованного видео с издевательствами старших воспитанников учреждения над двухлетним мальчиком. Об этом сообщила в понедельник, 15 ноября, начальник главного управления социальной защиты населения области Анастасия Золотухина.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилось несколько видеороликов из детского дома Юргамышского района, на которых запечатлено, как подростки-воспитанники этого учреждения издеваются над малышом. На кадрах подростки наносят ребенку удары по голове и в живот. Кроме того, старшие дети курили и выдыхали дым в лицо мальчику. В прокуратуре Курганской области начали собственную проверку по факту случившегося.

Золотухина отметила, что в ходе проверки было установлено недобросовестное исполнение старшим воспитателем, воспитателями, медицинскими работниками и педагогом-психологом служебных обязанностей в части организации работы с воспитанниками.

«С воспитателями будут расторгнуты трудовые отношения, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении, будут вынесены дисциплинарные взыскания», — приводит пресс-служба правительства региона слова начальника главного управления соцзащиты.

Кроме того, главное управление социальной защиты населения в ближайшее время проведет рейд всех организаций для детей-сирот. Будет проведена проверка условий, в которых живут малыши.

Ранее в этот день бывшая воспитательница Валентина Майорова, которая 30 лет проработала в детском доме в Юргамышском районе, рассказала, что дети стали другими, сейчас с ними сложнее справиться. Тогда как действующая сотрудница детского дома, проработавшая 42 года, указала, что инцидент с издевательствами над двухлетним мальчиком является единичным случаем.

При этом одна из местных жительниц пожаловалась на проблему с персоналом детских учреждений.

Вместе с тем после проверки данных о жестоком обращении воспитанников старшего возраста с двухлетним мальчиком следователи возбудили уголовные дела об истязании и халатности. В отношении двух 16-летних воспитанников полицией были составлены протоколы об административном правонарушении по статье о побоях.