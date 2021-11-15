Воспитатели отреагировали на инцидент с избиением ребенка в детдоме под Курганом

Дети стали другими, сейчас с ними сложнее справиться. Об этом рассказала 15 ноября бывшая воспитательница Валентина Майорова, которая 30 лет проработала в детском доме в Курганской области, где подростки-воспитанники издевались над двухлетним мальчиком.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилось несколько видеороликов из детского дома Юргамышского района, на которых запечатлено, как подростки-воспитанники этого учреждения издеваются над малышом. На кадрах подростки наносят ребенку удары по голове и в живот. Кроме того, старшие дети курили и выдыхали дым в лицо мальчику.

«Еще бы поработала так, как раньше было. Хотя детей много было. Дети по сравнению с нынешними — конечно, разница большая. Дети слушались. Сейчас справиться с ними очень трудно. Другое время», — отметила Майорова в беседе с РЕН ТВ.

При этом она добавила, что дети за собой не убирают. Тогда как действующая сотрудница детского дома, проработавшая 42 года, указала, что инцидент с издевательствами над двухлетним мальчиком является единичным случаем.

«Просто так получилось. Я даже объяснить не могу <...> Ничего не буду говорить, потому что у нас и так он на плаву держится. Кому он помешал, этот детский дом? С 31-го года (1931 года. — Ред.) самый лучший детский дом», — подчеркнула воспитательница.

По ее словам, конфликтных ситуаций между детьми в детдоме не бывает. Вместе с тем одна из местных жительниц пожаловалась на проблему с персоналом детских учреждений.

Ранее в этот день в прокуратуре Курганской области начали собственную проверку по факту случившегося. На место происшествия выехали сотрудники аппарата надзорного ведомства, а ситуация находится на личном контроле прокурора области Андрея Назарова.

После проверки данных о жестоком обращении воспитанников старшего возраста с двухлетним мальчиком следователи возбудили уголовные дела об истязании и халатности. В отношении двух 16-летних воспитанников полицией были составлены протоколы об административном правонарушении по статье о побоях.