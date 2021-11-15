Прямой эфир
Мир
Путин назвал жестоким обращение пограничников Польши с мигрантами
Мир
ЕС заявил о недопуске мигрантов с территории Белоруссии
Мир
Путин отметил провокационный характер учений США в Черном море
Мир
Bloomberg узнал о возможных санкциях США против РФ из-за Украины
Общество
В России началась благотворительная акция «Елка желаний»
Мир
Зеленский заявил об отсутствии закупок угля в самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Туризм
Индия отменила карантин для привитых туристов из России
Мир
Лукашенко и Меркель договорились помочь мигрантам на границе с ЕС
Общество
В Москве ожидается самая холодная ночь с начала ноября
Общество
Суд приговорил сбившую детей в Москве девушку к пяти годам лишения свободы

Регулятор ФРГ подтвердил привлечение «Нафтогаза» к сертификации СП-2

Регулятор ФРГ подтвердил участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации СП-2
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Регулятор ФРГ подтверждает привлечение «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» к сертификации оператора газопровода «Северного потока — 2». Об этом сообщил в понедельник, 15 ноября, глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Приветствую решение германского Федерального сетевого агентства, допустившего к участию в процессе сертификации газопровода «Северный поток — 2» компанию «Оператор ГТС Украины», — написал Макогон в Facebook.

Ни то, ни вето: почему Украина не помешает запуску СП-2
И кто заинтересован в участии Киева в сертификации газопровода

По его словам, немецкий регулятор объявил, что ОГТСУ отведена отдельная роль компании, обладающей уникальной экспертизой по транспортировке газа в Евросоюз (ЕС). Макогон заверил, что у организации есть весомые аргументы, как технические, так и политические, которые «должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке».

О том, что «Нафтогаз» примет участие в сертификации российского газопровода, рассказал ранее в этот день глава украинской компании Юрий Витренко. Также о своем участии в данном процессе объявила компания «Оператор ГТС Украины».

18 октября «Нафтогаз Украины» зарегистрировала заявку на участие в сертификации оператора СП-2. В компании сообщили, что украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска газопровода. В компании тогда указали, что украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска газопровода.

Вместе с тем глава британского министерства иностранных дел Лиз Трасс призвала европейские страны вместе противостоять строительству СП-2, которое официально завершилось еще в сентябре. По ее словам, газопровод «подрывает европейскую безопасность, позволяя России усилить контроль над теми странами, которые зависят от ее газа».

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства ФРГ, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ полагают, что решение о запуске газопровода может быть принято не раньше начала мая следующего года, поскольку Еврокомиссия может рассматривать проект четыре месяца.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021