Регулятор ФРГ подтвердил привлечение «Нафтогаза» к сертификации СП-2

Регулятор ФРГ подтверждает привлечение «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» к сертификации оператора газопровода «Северного потока — 2». Об этом сообщил в понедельник, 15 ноября, глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Приветствую решение германского Федерального сетевого агентства, допустившего к участию в процессе сертификации газопровода «Северный поток — 2» компанию «Оператор ГТС Украины», — написал Макогон в Facebook.

По его словам, немецкий регулятор объявил, что ОГТСУ отведена отдельная роль компании, обладающей уникальной экспертизой по транспортировке газа в Евросоюз (ЕС). Макогон заверил, что у организации есть весомые аргументы, как технические, так и политические, которые «должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке».

О том, что «Нафтогаз» примет участие в сертификации российского газопровода, рассказал ранее в этот день глава украинской компании Юрий Витренко. Также о своем участии в данном процессе объявила компания «Оператор ГТС Украины».

18 октября «Нафтогаз Украины» зарегистрировала заявку на участие в сертификации оператора СП-2. В компании сообщили, что украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска газопровода. В компании тогда указали, что украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска газопровода.

Вместе с тем глава британского министерства иностранных дел Лиз Трасс призвала европейские страны вместе противостоять строительству СП-2, которое официально завершилось еще в сентябре. По ее словам, газопровод «подрывает европейскую безопасность, позволяя России усилить контроль над теми странами, которые зависят от ее газа».

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства ФРГ, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ полагают, что решение о запуске газопровода может быть принято не раньше начала мая следующего года, поскольку Еврокомиссия может рассматривать проект четыре месяца.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.