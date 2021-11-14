Глава МИД Британии призвала Европу объединиться против СП–2

Глава британского министерства иностранных дел (МИД) Лиз Трасс призвала европейские страны вместе противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», которое в официально завершилось еще в сентябре. Об этом сообщает 14 ноября газета Express.

«Я хочу, чтобы к нам присоединились наши друзья по всей Европе. Это означает, что мы будем вместе, к примеру, выступать против строительства газопровода «Северный поток – 2», — заявила глава МИД Великобритании.

По словам Трасс, газопровод «подрывает европейскую безопасность, позволяя России усилить контроль над теми странами, которые зависят от ее газа».

В условиях пандемии коронавируса важно иметь разнообразные цепочки поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от «ненадежных партнеров», отметила Трасс.

Кроме того, по мнению министра иностранных дел, миграционный кризис на белорусско-польской границе должен подтолкнуть европейские страны к снижению своей энергетической зависимости от России.

Ранее, 10 ноября, в Германии заключили, что «Северный поток — 2» станет проблемным наследством для нового правительства Германии после ухода Ангелы Меркель.

По мнению обозревателя издания Süddeutsche Zeitung Штефана Корнелиуса, власти Германии должны прибегнуть к «единственному» способу борьбы с трубопроводом: «разделить владельца газа и оператора сети». Также он считает, что правительству ФРГ якобы придется «заморозить» трубопровод ради политических целей и тем самым избавиться от «российской газовой зависимости».

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя возможные новые санкции ЕС против Минска, напомнил, что через белорусскую территорию проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа и осуществляется транзит газа в ЕС, который может быть остановлен.

Как заявила на следующий день представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград, правительство Германии с сожалением приняло к сведению слова Лукашенко.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства ФРГ, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ полагают, что решение о запуске газопровода может быть принято не раньше начала мая следующего года, поскольку Еврокомиссия может рассматривать проект четыре месяца.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.