«Я категорически против одной молодежи в сборной России»

Сборная России по хоккею заняла третье место на Кубке Карьяла — первом этапе Евротура нынешнего сезона. Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в интервью «Известиям» подвёл итоги этапа.

«Надо знать и понимать задачи, которые ставил тренерский штаб»

— Как вы оцениваете выступление сборной России на финском этапе Евротура?

— Третье место оценивать тяжело, но, в первую очередь, надо знать и понимать задачи, которые ставил тренерский штаб на финский этап. Судя по тому, что командой руководил Олег Браташ, недавно назначенный на роль главного тренера молодежной сборной, то и цели были — просмотреть кандидатов в молодежную сборную, которой в декабре предстоит участие в чемпионате мира.

— Может ли кто-то из этого состава претендовать на участие в Олимпиаде?

— Для сборной сейчас важно просмотреть в условиях игры за национальную команду максимальное число кандидатов на участие в Олимпийских играх. Но каких-то конкретных игроков назвать не могу. При успешной игре некоторые хоккеисты, думаю, могут заслужить более пристальное внимание к себе на предмет попадания на Олимпиаду.

«Мичкову надо абстрагироваться от повышенного внимания»

— Удивил ли вас лакросс-гол Матвея Мичкова?

— В первую очередь хоккеист должен удивлять победными шайбами. Сейчас исполнение такого гола все чаще можно увидеть на площадках, но Матвею стоит отдать должное: в столь молодом возрасте он не побоялся исполнить такой элемент и поразил ворота шведского вратаря.

— Станет ли он суперзвездой наподобие Александра Овечкина?

— Безусловно, Матвей — талантливый парень, и при постоянной работе его ждет большое будущее. Но ему еще 16 лет, и он только начинает свой путь во взрослом хоккее. Считаю, что надо поменьше писать про него, а ему — поменьше читать про себя и стараться абстрагироваться от повышенного внимания. Ему следует постоянно впитывать что-то новое и учиться этому, чтобы в будущем стать суперзвездой мирового уровня. Все задатки у него для этого есть.

— Когда Мичков на постоянной основе будет играть в СКА?

— Какого бы таланта и потенциала ни был игрок, в 16 лет любому тяжело будет пройти полноценный сезон на взрослом уровне. Тренеры клуба правильно делают, что вводят его в основную команду постепенно. В МХЛ он безусловный лидер и в СКА не теряется, поэтому игра на постоянной основе за клуб с берегов Невы в КХЛ — лишь вопрос времени.

«Видимо, на Кубок Первого канала поедут более опытные»

— Можно ли было на Кубке Карьяла увидеть прообраз сборной на МЧМ?

— Как я уже говорил, Кубок Карьяла, на мой взгляд, рассматривался как один из этапов подготовки к молодежному чемпионату мира, поэтому, конечно, некоторые хоккеисты попадут в окончательный состав на главный молодежный турнир. Думаю, что в трех финских матчах Олег Браташ со своими помощниками пытались наигрывать определенные связки и комбинации, которые будут использоваться в декабре.

— Возможно, стоило брать на Кубок Карьяла только игроков молодежки?

— Я категорически против того, чтобы на этапах Евротура сборная состояла только из молодых игроков. В команде должны быть опытные хоккеисты, которые поведут молодежь за собой, станут делиться опытом и будут авторитетами как в раздевалке, так и на площадке. Против нас играют команды, составленные из взрослых игроков, поэтому и сборная России обязательно должна быть собрана из лучших на данный момент хоккеистов — но с привлечением молодежи, хорошо показывающей себя в матчах чемпионата.

— Каким будет состав на Кубок Первого канала?

— Этот вопрос надо задавать тренеру, но я думаю, что на Кубок поедут более опытные игроки. До сих пор есть небольшая вероятность отказа игроков НХЛ от участия в Олимпиаде, поэтому домашний турнир — единственная возможность проверить состав перед Пекином. По этой же причине участие в Кубке Первого канала примет сборная Канады, тренерский штаб которой, как и наш, вовсю готовится к Олимпиаде и всегда держит в голове план Б.