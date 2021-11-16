Прямой эфир
Мир
Путин назвал жестоким обращение пограничников Польши с мигрантами
Мир
ЕС заявил о недопуске мигрантов с территории Белоруссии
Мир
Путин отметил провокационный характер учений США в Черном море
Мир
США обвинили РФ в угрожавшем МКС испытании противоспутникового оружия
Общество
В России началась благотворительная акция «Елка желаний»
Мир
Зеленский заявил об отсутствии закупок угля в самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Мир
США выразили надежду на построение более стабильных отношений с РФ в будущем
Мир
Лукашенко и Меркель договорились помочь мигрантам на границе с ЕС
Общество
В Москве ожидается самая холодная ночь с начала ноября
Общество
Суд приговорил сбившую детей в Москве девушку к пяти годам лишения свободы

«Я категорически против одной молодежи в сборной России»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский — об итогах Кубка Карьяла, Матвее Мичкове и подготовке к зимней Олимпиаде
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России по хоккею заняла третье место на Кубке Карьяла — первом этапе Евротура нынешнего сезона. Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в интервью «Известиям» подвёл итоги этапа.

«Надо знать и понимать задачи, которые ставил тренерский штаб»

Страсть большинства: сборная России проиграла финнам в Евротуре
Команда Браташа не смогла забить в стартовом матче Кубка Карьяла, зато в команде дебютировал 16-летний Мичков

— Как вы оцениваете выступление сборной России на финском этапе Евротура?

— Третье место оценивать тяжело, но, в первую очередь, надо знать и понимать задачи, которые ставил тренерский штаб на финский этап. Судя по тому, что командой руководил Олег Браташ, недавно назначенный на роль главного тренера молодежной сборной, то и цели были — просмотреть кандидатов в молодежную сборную, которой в декабре предстоит участие в чемпионате мира.

— Может ли кто-то из этого состава претендовать на участие в Олимпиаде?

— Для сборной сейчас важно просмотреть в условиях игры за национальную команду максимальное число кандидатов на участие в Олимпийских играх. Но каких-то конкретных игроков назвать не могу. При успешной игре некоторые хоккеисты, думаю, могут заслужить более пристальное внимание к себе на предмет попадания на Олимпиаду.

«Мичкову надо абстрагироваться от повышенного внимания»

— Удивил ли вас лакросс-гол Матвея Мичкова?

— В первую очередь хоккеист должен удивлять победными шайбами. Сейчас исполнение такого гола все чаще можно увидеть на площадках, но Матвею стоит отдать должное: в столь молодом возрасте он не побоялся исполнить такой элемент и поразил ворота шведского вратаря.

Мичковым единым: звездный дебютант принес России победу над чехами
Почему молодая национальная команда оставила приятное впечатление, хоть и проиграла в Хельсинки два матча из трех

— Станет ли он суперзвездой наподобие Александра Овечкина?

— Безусловно, Матвей — талантливый парень, и при постоянной работе его ждет большое будущее. Но ему еще 16 лет, и он только начинает свой путь во взрослом хоккее. Считаю, что надо поменьше писать про него, а ему — поменьше читать про себя и стараться абстрагироваться от повышенного внимания. Ему следует постоянно впитывать что-то новое и учиться этому, чтобы в будущем стать суперзвездой мирового уровня. Все задатки у него для этого есть.

— Когда Мичков на постоянной основе будет играть в СКА?

— Какого бы таланта и потенциала ни был игрок, в 16 лет любому тяжело будет пройти полноценный сезон на взрослом уровне. Тренеры клуба правильно делают, что вводят его в основную команду постепенно. В МХЛ он безусловный лидер и в СКА не теряется, поэтому игра на постоянной основе за клуб с берегов Невы в КХЛ — лишь вопрос времени.

«Видимо, на Кубок Первого канала поедут более опытные»

— Можно ли было на Кубке Карьяла увидеть прообраз сборной на МЧМ?

— Как я уже говорил, Кубок Карьяла, на мой взгляд, рассматривался как один из этапов подготовки к молодежному чемпионату мира, поэтому, конечно, некоторые хоккеисты попадут в окончательный состав на главный молодежный турнир. Думаю, что в трех финских матчах Олег Браташ со своими помощниками пытались наигрывать определенные связки и комбинации, которые будут использоваться в декабре.

Каменев за пазухой: разгром СКА обеспечил ушедший месяц назад игрок
Три очка, набранные новым форвардом ЦСКА, помогли выиграть армейское дерби

— Возможно, стоило брать на Кубок Карьяла только игроков молодежки?

— Я категорически против того, чтобы на этапах Евротура сборная состояла только из молодых игроков. В команде должны быть опытные хоккеисты, которые поведут молодежь за собой, станут делиться опытом и будут авторитетами как в раздевалке, так и на площадке. Против нас играют команды, составленные из взрослых игроков, поэтому и сборная России обязательно должна быть собрана из лучших на данный момент хоккеистов — но с привлечением молодежи, хорошо показывающей себя в матчах чемпионата.

— Каким будет состав на Кубок Первого канала?

— Этот вопрос надо задавать тренеру, но я думаю, что на Кубок поедут более опытные игроки. До сих пор есть небольшая вероятность отказа игроков НХЛ от участия в Олимпиаде, поэтому домашний турнир — единственная возможность проверить состав перед Пекином. По этой же причине участие в Кубке Первого канала примет сборная Канады, тренерский штаб которой, как и наш, вовсю готовится к Олимпиаде и всегда держит в голове план Б.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021