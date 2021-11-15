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Прокурор попросил шесть лет лишения свободы сбившей детей в Солнцево девушке

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Прокурор попросил назначить шесть лет лишения свободы девушке, сбившей троих детей на переходе в Солнцево (район Москвы). Об этом говорится в сообщении прокуратуры столицы, опубликованном в понедельник, 15 ноября, в Telegram-канале ведомства.

В суде государственный обвинитель попросил назначить Валерии Башкировой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

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При этом гражданские иски потерпевших прокурор просил удовлетворить в полном объеме.

Авария произошла днем 16 июля. 18-летняя студентка за рулем автомобиля Mazda на пешеходном переходе на улице Авиаторов наехала на троих детей. Всем им потребовалась медицинская помощь. Малыши четырех и пяти лет скончались в больнице. Выжила только девятимесячная девочка. У одного из погибших мальчиков был перелом основания черепа, его доставляли в больницу санитарным вертолетом. Девочка была госпитализирована с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

17 июля в пресс-службе Никулинского суда уточнили, что, по предварительным данным, Башкирова находилась в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии. Позже она сама рассказала, что отвлеклась на телефон. Свою вину она признала, но также заявила, что во всем виноваты яркое солнце и «какой-то грузовик на дороге», добавляет РЕН ТВ.

19 июля отец обвиняемой Эдуард Башкиров причинами аварии назвал малый опыт вождения у дочери и наличие на дороге грузового автомобиля. По его словам, стороны не общаются, контакт осуществляется через адвокатов.

Изначально в отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Суд отправил фигурантку под домашний арест. 19 июля прокуратура Москвы потребовала переквалифицировать действия обвиняемой в связи со смертью второго ребенка и изменить ей меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

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