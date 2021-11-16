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Отряд «Лиза Алерт» и «Билайн» подвели итоги поискового сезона 2021 года

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Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и компания «Билайн» подвели итоги поискового сезона 2021 года. Организации рассказали о совместных технологиях, применяемых в ходе поисковых операций.

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Всего с начала года отряд получил более 38 тыс. заявок на поиск пропавших, из них удалось найти живыми более 27 тыс. человек.

В рамках проекта с 2012 года при поддержке «Билайна» действует горячая линия 8 (800) 700-54-52. В 2021 году операторы обработали уже около 72 тыс. звонков. Работу колл-центра в круглосуточном режиме поддерживает команда из 180 человек, при этом ежегодно количество операторов-добровольцев растет.

Другим важным инструментом в поисково-спасательных мероприятиях является сервис sms-информирования, призванный оповещать людей о поисках, проходящих рядом. За летний период разослано более 1,6 млн сообщений. Подписка на sms-информирование бесплатна и доступна для абонентов всех операторов по ссылке.

Кроме того, для поиска пропавших используется беспилотная авиация. Технология «Beeline AI-Поиск людей» основана на анализе снимков с дронов для выявления потенциального присутствия на них потерявшегося человека. Такой инструмент применялся в 2021 году более 600 раз, при этом в 476 случаях люди нашлись.

В октябре 2021 года оператор мобильной связи предоставил отряду новую технологию — «Билайн.Поиск». Программа, способная анализировать большие объемы данных, призвана помочь найти и оповестить потенциальных свидетелей, которые на пути своего следования могли встретить пропавшего человека. Их свидетельства существенно повышают скорость поисковой операции и, соответственно, увеличивают шансы на спасение.

Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рассказал о важности сотрудничества организации с представителями бизнеса. По его словам, такое партнерство позволяет отряду быть максимально продуктивным.

«Только объединяя усилия, мы можем строить эффективную систему поиска пропавших по всей стране», — добавил Сергеев.

В августе в пресс-службе «ЛизаАлерт» рассказали «Известиям», что в большинстве случаев (около 80%) люди пропадают в городах, а порядка 20% всех заявок приходит на поиск людей, заблудившихся в природной среде, в частности в лесах. По числу заблудившихся в лесу в 2021 году лидируют Кемеровская, Московская, Ивановская, Нижегородская и Тверская области.

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