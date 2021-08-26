Свыше 26 тыс. заявок на поиск пропавших людей поступило в «ЛизаАлерт» в 2021 году

За 2021 год добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил 26 374 заявки на поиск людей на территории России. В 2020 году за этот же период в организацию поступило почти на 30% заявок меньше (19 333). Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе «ЛизаАлерт». Более того, за весь 2019 год отряд получил 25 255 заявок на поиск людей, то есть более чем на тысячу заявок меньше, чем за семь с половиной месяцев 2021 года.

В большинстве случаев (около 80%) люди пропадают в городах, а порядка 20% всех заявок приходит на поиск людей, заблудившихся в природной среде, в частности, в лесах, уточнили в отряде.

Большую часть потерявшихся на природе спасателям удается найти живыми. Тем не менее, с начала года 667 человек обнаружены погибшими, а 368 до сих пор не найдены. В 90% ситуаций умирают из-за переохлаждения, в 10% — из-за обезвоживания и других причин, уточнили в поисково-спасательном отряде.

По числу заблудившихся в лесу в 2021 году лидируют Кемеровская, Московская, Ивановская, Нижегородская и Тверская области.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Потери от потерь: 667 человек погибли в российских лесах с начала года