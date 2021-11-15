Назван новый способ кражи криптовалют

Компания, работающая в сфере IT-безопасности, Check Point Research (CPR) зафиксировала новый способ кражи криптовалюты при помощи Google Ads. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в издании The Verge.

Так, злоумышленники размещают рекламу в верхней части поисковой страницы Google. Эта реклама, по данным CPR, имитирует популярные криптокошельки Phantom и MetaMask. Мошенники предполагают, что пользователь, не узнав подлинность сервиса, оставит на фейковых страницах пароли от реальных кошельков.

При этом в компании уточнили, что до этого фишинговые письма распространялись через электронную почту. Тогда как в настоящее время злоумышленники пытаются добраться к криптокошелькам пользователей через Google Ads.

По данным CPR, таким образом мошенники украли криптовалюту на $500 тыс., добавляет «Газета.Ru».

Ранее в этот день эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил, что мошенники научились синтезировать голос того или иного человека, чтобы использовать его для совершения преступлений. Он пояснил, что образцы голоса мошенники могут получить, например, из записанного телефонного разговора.

Руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков 14 ноября рассказал, что для того, чтобы обезопасить себя от злоумышленников и сохранить личную информацию, необходимо создавать резервные почтовые ящики для разных целей. По его словам, следует также иметь отдельную карту для онлайн-покупок.