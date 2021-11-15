Полиция назвала терактом взрыв автомобиля у больницы в Ливерпуле

Британские правоохранительные органы квалифицируют как теракт взрыв такси рядом с больницей в Ливерпуле. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщило издание The Sun.

Накануне около 10:59 (7:59 мск) возле здания больницы в Ливерпуле взорвался автомобиль, в результате чего один человек погиб, а другой был ранен. Позже стало известно, что водитель такси запер предполагаемого террориста в автомобиле, перед тем как взорвалась бомба, тем самым предотвратив теракт в больнице.

В полиции, в свою очередь, подтвердили, что расследование происшествия продолжается. В настоящее время мотивация предполагаемого террориста неясна, однако его личность уже установлена.

По данным The Sun, молодой человек, который предотвратил теракт, получил повреждения уха и на данный момент находится в больнице.

Журналисты издания The Independent 14 ноября напомнили, что взрыв произошел в Воскресенье памяти, которое проводится в Соединенном Королевстве как день в ознаменование вклада вооруженных сил Великобритании. Однако пока связь между временем происшествия и тем, что обычно в 11 часов утра по всей стране проходит минута молчания, не установлена.