Троих задержали по подозрению в причастности к теракту в Ливерпуле

Трое мужчин были арестованы полицией по борьбе с терроризмом после того, как ранее возле главного входа женской больницы Ливерпуля взорвалось такси, в результате чего один человек погиб. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщает The Independent.

Офицеры заявили, что подозреваемые в возрасте 29, 26 и 21 года были задержаны в районе Кенсингтон в рамках закона о противодействии терроризму.

В сообщении полиции говорится, что взрыв еще не был признан террористическим, но сотрудники по борьбе с терроризмом возглавят расследование «из осторожности».

Журналисты Independant напомнили, что взрыв произошел в Воскресенье памяти, который проводится в Соединенном Королевстве как день в ознаменование вклада вооруженных сил Великобритании. Однако пока неизвестно, есть ли связь между временем происшествия и тем, что обычно в 11 часов утра по всей стране проходит минута молчания.

Ранее в воскресенье стало известно, что около 10:59 (7:59 мск) вблизи здания больницы в Ливерпуле взорвался автомобиль, в результате погиб один человек, а другой был ранен. Видео и фотографии, сделанные на месте инцидента, появились в Сети. На них видны клубы дыма, поднимающегося в небо. Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон назвала инцидент «тревожным».

🚨🇬🇧A car exploded in front of a Liverpool hospital.



Bomb squad called to #Liverpool Women’s hospital with huge police response after 'explosion'.

Please avoid the area. pic.twitter.com/E7POwtfsdL