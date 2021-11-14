Прямой эфир
Мир
Автомобиль взорвался около больницы в Ливерпуле
Общество
Снег и гололед ожидаются в ночь на понедельник в Москве
Мир
Армения заявила о стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном
Мир
Боррель заявил, что Москва не позволит Минску перекрыть газопровод
Мир
Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя с инаугурации
Общество
Письмо Екатерины II о пользе вакцинации продадут на аукционе
Армия
В Комсомольске-на-Амуре начали работы по сборке истребителей Checkmate
Спорт
Сборная России по футболу уступила Хорватии из-за автогола
Мир
Глава генштаба Британии усомнился в намерениях России начать войну
Туризм
Камбоджа откроет границы для вакцинированных туристов с 15 ноября

Троих задержали по подозрению в причастности к теракту в Ливерпуле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое мужчин были арестованы полицией по борьбе с терроризмом после того, как ранее возле главного входа женской больницы Ливерпуля взорвалось такси, в результате чего один человек погиб. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщает The Independent.

Достать из-под земли: начался процесс по делу причастного к терактам в Москве
Что грозит предполагаемому соучастнику взрывов на «Лубянке» и «Парке культуры»

Офицеры заявили, что подозреваемые в возрасте 29, 26 и 21 года были задержаны в районе Кенсингтон в рамках закона о противодействии терроризму.

В сообщении полиции говорится, что взрыв еще не был признан террористическим, но сотрудники по борьбе с терроризмом возглавят расследование «из осторожности».

Журналисты Independant напомнили, что взрыв произошел в Воскресенье памяти, который проводится в Соединенном Королевстве как день в ознаменование вклада вооруженных сил Великобритании. Однако пока неизвестно, есть ли связь между временем происшествия и тем, что обычно в 11 часов утра по всей стране проходит минута молчания.

Ранее в воскресенье стало известно, что около 10:59 (7:59 мск) вблизи здания больницы в Ливерпуле взорвался автомобиль, в результате погиб один человек, а другой был ранен. Видео и фотографии, сделанные на месте инцидента, появились в Сети. На них видны клубы дыма, поднимающегося в небо. Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон назвала инцидент «тревожным».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021