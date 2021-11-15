Актера Егора Бероева допустили сыграть спектакль в Театре Моссовета

Актер Егор Бероев, выступающий против вакцинации от коронавируса, всё же допущен сыграть спектакль в ковид-фри театре имени Моссовета. Об этом стало известно в понедельник, 15 ноября.

Как отметил директор театра Алексей Черепнев, 80% труппы привиты, и это решение стало добровольным.

«Егор Бероев — приглашенная звезда, он не прививается, наверное, это его право, но для того чтобы выступить на нашей сцене, сдает ПЦР-тесты и имеет актуальный QR-код», — сказал он в беседе с «Известиями».

Черепнев добавил, что в театре «всё происходит мирно и по любви». Большая часть артистов осознает, что они в коллективе, и заботятся друг о друге, отметил он. Решение привиться сотрудники театра стали принимать после того, как начали происходить отмены, уточнил директор театра.

В июне текущего года Бероев во время вручения премии «ТЭФИ — летопись победы» выступил с речью против коронавирусных ограничений. Актер на свой пиджак прикрепил желтую звезду — символ, который использовали в нацистской Германии для обозначения евреев в период Холокоста. Таким образом Бероев пытался сравнить ограничения для тех, кто не привился, и сегрегацию во время Второй мировой войны.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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