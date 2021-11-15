Около 2 тыс. беженцев на границе Польши попали на видео

Порядка 2 тыс. беженцев покинули стихийный лагерь, развернувшийся на белорусско-польской границе, и направились в сторону контрольно-пропускного пункта «Кузница». Об этом 15 ноября сообщает корреспондент «Известий».

Как можно увидеть на видеозаписи с места событий, прямо над беженцами кружит польский военный вертолет. Большая колонна движется вперед в надежде преодолеть границу, но людей не пропускают.

Ранее в этот день белорусские СМИ сообщили, что прибывшие к польскому контрольно-пропускному пункту беженцы прорвали часть заграждений, установленных Польшей. Также стало известно о стрельбе на на польско-белорусской границе.

Также в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что миграционные потоки в Белоруссию находятся под контролем после переговоров с авиакомпаниями третьих стран.

Накануне Боррель согласился с мнением Москвы о необходимости прямых контактов с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Он также подчеркнул, что в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены, и проблемы мигрантов не будут решены с их помощью.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.

11 ноября президент республики Александр Лукашенко сообщил, что Минск жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Президент сказал, что может закрыть транзит через Белоруссию, при этом через Украину проехать будет невозможно, так как там закрыта российская граница.