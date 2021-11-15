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Адвокат назвал причину объявления Верзилова в розыск

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Причиной, по которой МВД России объявило в розыск издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова, стало уголовное дело о сокрытии двойного гражданства. Об этом 15 ноября сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

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«Дело, по которому Верзилов объявлен в розыск, длится уже более года. Это дело о том, что он якобы не предоставил сведения о наличии у него гражданства Канады», — цитирует адвоката ТАСС.

При этом он отметил, что наказание в виде реального лишения свободы Верзилову не грозит.

«Наказание, которое ему могут назначить, — это штраф или обязательные работы. Но тем не менее в розыск объявить человека по данному делу можно», — пояснил Соловьев.

МВД РФ 15 ноября объявило Верзилова в розыск по подозрению в уголовном преступлении. Отмечалось, что он «разыскивается по статье УК», при этом подробностей не приводилось.

До этого, 29 сентября, Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналистов «Медиазоны», включая Петра Верзилова.

Петр Верзилов — создатель интернет-СМИ «Медиазона». Был участником групп «Война» и Pussy Riot. Во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля 2018 года в Москве он и три активистки Pussy Riot выбежали на поле в форме сотрудников полиции, за что были привлечены к административной ответственности.

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