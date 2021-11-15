В Кремле объяснили необходимость законов о QR-кодах в магазинах

В Кремле объяснили необходимость законов о QR-кодах в магазинах

2021-11-15 13:18:07

2021-11-15 13:18:07

2021-11-15 13:18:07

2021-11-15 13:18:07

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