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The Mirror: Британия готова отправить на Украину до 600 солдат на случай войны с Россией

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Британия готова направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» России. Об этом 13 ноября пишет британская газета The Mirror.

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По информации источника издания, Лондон создает подразделения, состоящие из членов спецназа, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте.

«Подразделению высокой готовности было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военных готовы. Всё оборудование упаковано, они готовы лететь на Украину и высаживаться с воздуха», — сообщил источник издания.

К тому же источник добавил, что решение о подготовке военных сил приняли после сообщения высокопоставленных военных чиновников Великобритании, а также главы MI6 Ричарда Мура правительству страны о «явной и реальной опасности» президента России Владимира Путина для Украины и Запада.

11 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

При этом, как отметило агентство, Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения. Он подчеркнул, что Россия никогда не планировала атаки на Украину и не планирует.

Песков также заявил, что материал британского издания является безосновательным нагнетанием напряженности. Представитель Кремля подчеркнул, что это не может оставлять Россию индифферентной к тому, что происходит.

В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими.

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