Два человека ранены в результате стрельбы в больнице на юге Израиля

На юге Израиля в Беэр-Шеве двое человек пострадали в результате массового конфликта со стрельбой в воскресенье вечером в больнице «Сорока» и на парковке возле госпиталя. Об этом 14 ноября сообщило местное радио Kan Bet со ссылкой на местную полицию.

Сообщается также о 19 задержанных молодых людях, которые участвовали в конфликте, который разгорелся между членами двух семейных кланов. При этом, конфликтующие бросали камни и стреляли из оружия.

«Около 19:40 (20:40 мск) вечера из больницы «Сорока» было получено сообщение о ссоре, сопровождавшейся жертвами, была еще одна ссора в отделении неотложной помощи, где, по-видимому, был использован пистолет», — сообщил начальник полиции в Беэр-Шеве.

По его словам, началось расследование происшествия, правоохранители продолжают работать на месте происшествия.

Весь инцидент длился не более пяти минут.

Сотрудник больницы профессор Шломи Кодеш рассказал, что в настоящее время «больница работает как обычно, но потребуется время, чтобы к нам вернулось чувство безопасности». По его словам, охранники медицинского учреждения не были готовы вмешаться в драку с применением огнестрельного оружия.

12 ноября в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана конфликт из-за земельного спора между 62-летним местным жителем и имамом мечети. Мужчина приехал к дому матери имама, где убил его, а также ранил его брата и сына, стрелявший скончался удара ножом брата имама.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего.