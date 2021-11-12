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В Дагестане возбудили дело после убийства имама мечети в перестрелке

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В Дагестане возбудили уголовное дело после перестрелки, в которое погиб имам мечети, еще два человека получили ранения. Об этом 12 ноября сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по Дагестану.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом») и ч. 3 ст.30, п.п. «а,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом»)», — говорится в распространенном сообщении СУ КС РФ по региону.

По данным следствия, в селе Аметеркмахи произошел конфликт из-за земельного спора между 62-летним местным жителем и имамом мечети. В итоге мужчина приехал к дому матери имама, где убил его, а также ранил его брата и сына.

Раненый сын погибшего имама оказал сопротивление и ударил нападавшего ножом. От полученного ранения стрелявший скончался.

«Брат и сын имама мечети с различными огнестрельными ранениями доставлены в Акушинскую ЦРБ, оба находятся в реанимационном отделении», — добавили в ведомстве.

Комментируя произошедшее «Известиям», глава муниципального образования Махач Абдулкеримов заявил, что перестрелка в селе Аметеркмахи Акушинского района носила бытовой характер, а не религиозный. При этом Абдулкеримов указывал, что стрелявший ранил брата имама, с котором у него был конфликт, и племянника убитого.

На месте происшествия было изъято несколько единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова.

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