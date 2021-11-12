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Глава муниципального образования прокомментировал перестрелку в Дагестане

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Глава муниципального образования Махач Абдулкеримов в беседе с «Известиями» 12 ноября заявил, что перестрелка в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана носила бытовой характер.

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«Перестрелка была не в мечети, а за пределами и носила не религиозный характер, а бытовой. Стрелявший — один из жителей села. Конфликт произошел с братом имама. Он подошел и начал стрелять в этого человека. На эти выстрелы подбежали имам и сын того, в кого стреляли. Человек, который стрелял, ранил всех троих, в результате ранений имам умер»,— сказал Абдулкеримов.

Перестрелка в дагестанском селе произошла ранее в пятницу. На месте происшествия было изъято несколько единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова.

Местному жителю удалось обезвредить нападавшего, нанеся ему ножевые ранения. Злоумышленник скончался в результате полученных травм.

Получившие ранения сын и племянник религиозного деятеля госпитализированы, они находятся в состоянии средней тяжести.

По данным «Известий», стрельба в селе Аметеркмахи произошла из-за земельного спора.

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