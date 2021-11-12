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Власти сообщили о погибшем в результате стрельбы в Дагестане

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Имам мечети убит, еще два человека ранены в результате стрельбы в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана. Нападавший ликвидирован. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил представитель районной администрации.

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«Стрельба произошла в селе на бытовой почве. Убит имам мечети, его сын и племянник ранены, они в больнице. Нападавший убит», — приводит ТАСС слова представителя администрации.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что на месте стрельбы было изъято несколько единиц огнестрельного оружия, которое не было зарегистрировано, в том числе автомат Калашникова.

7 ноября в подъезде жилого дома в подмосковной Балашихе произошел конфликт. Его участниками стали лифтеры и жильцы дома, недовольные громким ремонтом. После словесной перепалки началась драка. Затем жильцы дома открыли стрельбу. По факту инцидента возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

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