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Вакцинированные от COVID-19 получат новый шанс выиграть 100 тысяч

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Среди россиян, которые вакцинировались от коронавируса, дополнительно разыграют 100 тыс. рублей. Соответствующее постановление правительства вступило в силу в воскресенье, 14 ноября.

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Третий тираж розыгрыша будет проведен 16 ноября 2021 года.

Поощрения получит тысяча человек. Принять участие в акции смогут все, кто привился любой российской вакциной до проведения розыгрыша.

Если прививка состоит из двух компонентов, то необходимым условием является вакцинация обоими компонентами.

Розыгрыш проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей определяет компьютер. Вся информация доступна в личном кабинете на портале госуслуг. Проверить свой сертификат на выигрыш можно будет и на сайте бонусзаздоровье.рф.

14 ноября директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинироваться российским препаратом от коронавируса «Спутник Лайт» следует раз в полгода, особенно в условиях распространения штамма «Дельта».

Ученый подчеркнул, что вопрос ревакцинации «очень критичен» на сегодняшний день.

Директор центра Гамалеи напомнил, что срок в шесть месяцев обозначен в методических рекомендациях Минздрава по вакцинации, и он с ним солидарен.

12 ноября вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех россиян пройти вакцинацию. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от последствий COVID-19, не были привиты.

Также она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны, и добавила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет в 90–95%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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