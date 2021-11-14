Вильфанд спрогнозировал в Москве «пушкинскую» погоду с понедельника

Москвичей с понедельника ожидает погода, как в стихотворении Пушкина о зиме: мороз и солнце. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник температура днем в столице опустится до –5…0 градусов. Во вторник ожидается от –2 градусов до нуля, в среду и четверг — около нуля градусов.

«Будет морозная и солнечная погода. Облегченный вариант погоды из стихотворения [Александра] Пушкина («Зимнее утро». — Ред.)», — рассказал синоптик.

Метеоролог сообщил также, что с понедельника облачность начнет проясняться, в столицу придет антициклон с высоким давлением и отрицательными температурами.

По словам Вильфанда, такая погода сохранится в Москве минимум до четверга. Однако в воскресенье и следующий понедельник погоду могут омрачить небольшие осадки.

Ранее синоптики рассказали, что в ряде регионов России на следующей неделе ожидаются температурные аномалии. Так, с 15 ноября похолодание с морозами до –18…–20 градусов наступит на Урале, в Северо-Западном федеральном округе с 16 ноября установится температура воздуха выше нормы на 4–7 градусов, а в Дальневосточном федеральном округе аномальное тепло продержится приблизительно до 19 ноября.

11 ноября синоптики спрогнозировали потепление до +12 градусов с наступлением антициклона в выходные — 13 и 14 ноября — в Приморском крае.