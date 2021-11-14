Прямой эфир
Мир
Военные США скрыли авиаудары по мирному населению Сирии в 2019 году
Общество
В Пенсионном фонде женщинам назвали способ выйти на пенсию в 50 лет
Мир
Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось
Спорт
Карпин рассказал о подготовке к матчу с Хорватией в рамках турнира ЧМ-2022
Мир
В Великобритании предупредили о возросшей угрозе случайных конфликтов
Мир
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая
Мир
Вучич рассказал о поучительном опыте общения с Путиным
Общество
Подозреваемый в наезде на полицейского Идрисов отправлен под домашний арест
Спорт
Джикия заявил о полной готовности сборной к матчу против Хорватии
Мир
Сирийский авиаперевозчик Cham Wings Airlines отменил рейсы в Минск
Сюжет:

Метеоролог спрогнозировал температурные аномалии в ряде регионов России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аномальные температурные явления на следующей неделе ожидаются в регионах Урала, Северо-Западного федерального округа, а также Дальневосточного федерального округа. Об этом 14 ноября рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Подъездный сезон: похолодание ставит бездомных в угрожающее положение
Как горожанам ужиться с непростой социальной группой в одном населенном пункте

По его словам, с 15 ноября похолодание с морозами до -18...-20 градусов наступит на Урале, в Северо-Западном федеральном округе с 16 ноября установится температура воздуха выше нормы на +4...+7 градусов, а в Дальневосточном федеральном округе аномальное тепло продержится приблизительно до 19 ноября.

«Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале.<…> в Курганской области — даже до -20 градусов. Дневные температуры будут тоже низкие, -5...-10 градусов», — уточнил метеоролог.

Он добавил, что температура на Урале будет принимать значения ниже нормы на 4-7 градусов, там установится «настоящая зимняя погода с северным ветром».

Вильфанд также сообщил, в на Чукотке и на северо-востоке Якутии минимальные температуры будут -12...-15 градусов в течение всей рабочей недели с 15 ноября.

11 ноября синоптики спрогнозировали потепление до +12 градусов с наступлением антициклона в выходные, 13, 14 ноября, в Приморском крае.

Уже в воскресенье влияние антициклона в Приморье ослабнет, и ночью температура воздуха опустится до -3…-8 градусов на востоке и до -2…+5 градусов в остальной части региона. В дневные часы осадки прекратятся, и температура воздуха может вновь подняться до +12.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021