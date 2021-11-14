Метеоролог спрогнозировал температурные аномалии в ряде регионов России

Аномальные температурные явления на следующей неделе ожидаются в регионах Урала, Северо-Западного федерального округа, а также Дальневосточного федерального округа. Об этом 14 ноября рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с 15 ноября похолодание с морозами до -18...-20 градусов наступит на Урале, в Северо-Западном федеральном округе с 16 ноября установится температура воздуха выше нормы на +4...+7 градусов, а в Дальневосточном федеральном округе аномальное тепло продержится приблизительно до 19 ноября.

«Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале.<…> в Курганской области — даже до -20 градусов. Дневные температуры будут тоже низкие, -5...-10 градусов», — уточнил метеоролог.

Он добавил, что температура на Урале будет принимать значения ниже нормы на 4-7 градусов, там установится «настоящая зимняя погода с северным ветром».

Вильфанд также сообщил, в на Чукотке и на северо-востоке Якутии минимальные температуры будут -12...-15 градусов в течение всей рабочей недели с 15 ноября.

11 ноября синоптики спрогнозировали потепление до +12 градусов с наступлением антициклона в выходные, 13, 14 ноября, в Приморском крае.

Уже в воскресенье влияние антициклона в Приморье ослабнет, и ночью температура воздуха опустится до -3…-8 градусов на востоке и до -2…+5 градусов в остальной части региона. В дневные часы осадки прекратятся, и температура воздуха может вновь подняться до +12.