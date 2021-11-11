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Потепление до +12 градусов прогнозируют в Приморском крае

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Солнечная погода установится в Приморском крае с наступлением антициклона. Синоптики прогнозируют потепление до +12 градусов в выходные.

Согласно прогнозам, гребень антициклона будет наступать с юга 13 ноября. В ночные часы ожидается мороз до –5…–11 градусов. На южном побережье ожидается –3…+2 градуса. В дневные часы воздух прогреется до +6…+12 градусов, на северо-востоке — до +5 градусов. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В воскресенье, 14 ноября, влияние антициклона ослабнет. В Приморье ночью возможны осадки, температура воздуха опустится до –3…–8 градусов на востоке и до –2…+5 градусов в остальной части региона. В дневные часы осадки прекратятся. Температура воздуха может вновь подняться до +12 градусов.

Ранее в этот день сообщалось о неблагоприятном прогнозе для Петропавловска-Камчатского в связи с влиянием циклона. В городе возможны образование гололедицы и осадки в виде дождя и снега. Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.

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