Грета Тунберг раскритиковала результаты конференции СОР26 в Глазко

Шведская экоактивистка Грета Тунберг высказалась о результатах прошедшей с 31 октября по 13 ноября в Глазко 26-й Конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата (COP26) в субботу, 14 ноября, в своем Twitter.

«COP26 закончился. Вот краткое изложение: Бла, бла, бла <…> Но настоящая работа продолжается и за пределами этих залов. И мы никогда не сдадимся, никогда», — написала она.

Делегаты COP26 сошлись во мнении о необходимости поддержать переход с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, а также согласовали правила реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. В ней, в частности, идет речь об обеспечении общего сокращения глобальных выбросов.

3 ноября Тунберг призвала выйти на протест в Глазго и присоединиться к климатической забастовке в пятницу, 5 ноября, и климатическому шествию в субботу, 6 ноября. Он отмечала, что участвующие в саммите COP26 мировые лидеры лишь притворяются, что всерьез относятся к вопросам изменения климата.

В тот же день около сотни активистов экологического движения Extinction Rebellion вышли на протест в центр Глазго, где проходила климатическая конференция.