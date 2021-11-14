Участники конференции по климату согласовали текст итогового заявления

Делегаты 200 стран-участников 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата с опозданием на сутки согласовали тексты итоговых документов форума. Об этом заявил председатель COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма.

Принятый итоговый документ конференции ООН по климату содержит более мягкие формулировки по углю и ископаемому топливу, чем в проектах соглашения.

Делегаты COP26 сошлись во мнении о необходимости поддержать переход с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, а также согласовали правила реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. В ней, в частности, идет речь об обеспечении общего сокращения глобальных выбросов.

«Я понимаю сильное разочарование, однако, как отмечали и вы, было жизненно важно защитить этот пакет документов [от угрозы неутверждения]», — подчеркнул он перед тем, как одобрить последние устные изменения, внесенные в текст заявления, передает ТАСС.

Изначально планировалось, что двухнедельный форум, который начался в Глазго 31 октября, завершится в пятницу, 12 ноября. Однако выдержать сроки не удалось из-за противоречий между делегациями.

11 ноября во Всемирной метеорологической организации заявили, что некоторые тихоокеанские островные государства могут исчезнуть в результате глобального изменения климата.

По словам ученых, температура поверхности моря и океана в юго-западной части Тихого океана увеличивается в три раза быстрее, чем в среднем по миру.

Эксперты подчеркивают, что в случае дальнейшего повышения глобальной температуры, возможно, разрушится 90% коралловых рифов в Коралловом треугольнике и Большом Барьерном рифе.