Ученые рассказали о скором исчезновении некоторых островных государств

Некоторые тихоокеанские островные государства могут исчезнуть в результате глобального изменения климата. Об этом свидетельствует новый доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованный в среду, 10 ноября.

Отмечается, что температура поверхности моря и океана в юго-западной части Тихого океана увеличиваются в три раза быстрее, чем в среднем по миру.

Эксперты подчеркивают, что в случае дальнейшего повышения глобальной температуры, возможно, разрушится 90% коралловых рифов в Коралловом треугольнике и Большом Барьерном рифе.

Кроме того, климатические изменения влияют на циркуляцию и химический состав океанов, что отражается на миграции морских животных. При этом основным видом деятельности в малых островных государствах Тихого океана является рыболовство, обеспечивающее людям питание и занятость.

Как указали в ВМО, глобальное потепление также может привести к уничтожению ледника на горе Джая, также известной как пирамида Карстенса, в Папуа — Новой Гвинее. Специалисты уточняют, что это последний тропический ледник, который остался между Гималаями и Андами.

Ранее, 5 ноября, координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа заявила, что островным государствам изменения климата угрожают сильнее, так как в сложившихся условиях достаточно одного цунами, чтобы уничтожить острова Кирибати, государство Тувалу и Маршалловы острова.

21 октября The Guardian писал, что глобальное потепление может привести к массовому распространению хронической почечной недостаточности (ХПН) среди миллионов рабочих во всем мире. При этом граждане, занимающиеся тяжелым физическим трудом, находятся в группе риска.

Ранее, 9 августа, ООН предупредила о необратимой катастрофе на Земле из-за глобального потепления. Согласно данным экспертов организации, на Земле может быть нарушен температурный предел, если к 2030 году выбросы углекислого газа не будут сокращены вдвое, а к 2050 году — полностью.

В отчете ООН говорится о том, что в ближайшие десятилетия планету будут сотрясать ураганы и повсеместные пожары. Так, океаны продолжат нагреваться и станут более кислыми. Горные и полярные ледники будут таять с большей скоростью.