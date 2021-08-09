ООН предупредила о необратимой катастрофе на Земле

Землю ждет необратимая катастрофа из-за глобального потепления, планета преодолеет критический температурный порог уже в 2030 году. Об этом в субботу, 7 августа, говорится в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Организации Объединенных Наций (ООН).

Согласно данным экспертов организации, на Земле может быть нарушен температурный предел, если к 2030 году выбросы углекислого газа не будут сокращены вдвое, а к 2050-му — полностью.

В ближайшие десятилетия планету будут сотрясать ураганы и повсеместные пожары. Многих последствий избежать практически невозможно. Так, океаны продолжат нагреваться и станут более кислыми. Горные и полярные ледники будут таять с большей скоростью. А к 2100 году экстремальные явления, связанные с повышением уровня моря, происходившее примерно раз в сто лет, будут происходить не реже одного раза в год, говорится в отчете.

«Если мы объединим силы сейчас, мы сможем предотвратить климатическую катастрофу. Но, как ясно показывает сегодняшний отчет, нет времени для промедления и нет места для оправданий», — приводятся в документе слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

14 июля климатолог Александр Шувалов сообщил, что адаптироваться к глобальному потеплению поможет переход на выращивание других сельскохозяйственных культур в южных районах, борьба с таянием вечной мерзлоты и снижение выбросов парниковых газов.

11 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России каждое последующее десятилетие становится гораздо теплее предыдущего. В настоящее время эту тенденцию могут ощутить жители центральной части страны.

14 марта Вильфанд призвал не бояться потепления климата. По его словам, потепление неизбежно, однако не стоит ожидать, что зима в Северном полушарии будет длиться до двух месяцев к концу тысячелетия. Специалист подчеркнул, что природные факторы оказывают меньшее влияние на изменение климата по сравнению с деятельностью человека.

9 марта стало известно, что китайские ученые предрекли России и другим странам Северного полушария катастрофические климатические изменения к 2100 году. По мнению специалистов, если не будут приняты меры по смягчению последствий изменения климата, то через 80 лет на указанных территориях лето будет длиться около полугода.