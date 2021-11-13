Джикия заявил о полной готовности сборной к матчу против Хорватии

Защитник сборной РФ Георгий Джикия 13 ноября в ходе пресс-конференции перед заключительной игрой квалификации Чемпионата мира-2022 против Хорватии заявил, что никто в команде не думает о том, чтобы удержать ничью, поскольку набранное очко гарантирует российской сборной выход на чемпионат мира в Катаре.

«Скажу честно, о ничьей в команде никто не думает. Мы будем выходить на поле и хотим сделать все, что задумали. Согласен с тренером, что не нужно думать о ничьей», — сказал Джикия, передает «Спорт-Экспресс».

Кроме того, по его словам, он готов к матчу с Хорватией, а также стать капитаном сборной России. Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия–Россия пройдет 14 ноября в Сплите.

«Возможно, я буду капитаном. У меня есть опыт игры с кап повязкой, поэтому почему бы и нет? Я пропустил первую тренировку, но к игре с Хорватией готов на сто процентов», — подчеркнул Джикия.

13 ноября главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич заявил, что национальная команда России под руководством главного тренера Валерия Карпина стала играть более агрессивно, чем при его предшественнике Станиславе Черчесове.

Он добавил, что россияне не будут играть с хорватскими футболистами на ничью именно из-за атакующего футбола, который Карпин ставит сборной России.

12 ноября Карпин рассказал о настрое команды перед предстоящим матчем с Хорватией. Он отметил, что все понимают, какие перспективы ждут сборную.

Также он заявил, что команда продолжает готовиться к игре с Хорватией в привычном темпе и нельзя сказать, что напряжение во время игры будет разительно отличаться.