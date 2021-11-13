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Тренер сборной Хорватии рассказал об игре российской команды при Карпине

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Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич считает, что национальная команда России под руководством главного тренера Валерия Карпина стала играть более агрессивно, чем при его предшественнике Станиславе Черчесове.

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Далич отметил, что в четвертьфинале ЧМ-2018 с командой России был совсем другой матч.

«Карпин как игрок был агрессивным, понятно, что это он внес в российскую сборную. Как и в хорватской сборной [в российской команде] много молодых игроков, но это новая ситуация», — сказал Далич в преддверии решающего матча отбора на чемпионат мира – 2022, передает «Спорт-Экспресс».

Тренер сборной Хорватии также добавил, что россияне не будут играть с хорватскими футболистами на ничью именно из-за атакующего футбола, который Карпин ставит сборной России.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия–Россия пройдет 14 ноября в Сплите.

За тур до конца групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 российская команда лидирует в группе H c 22 очками, хорваты идут на второй строчке с 20 очками. Для выхода на чемпионат мира команде Валерия Карпина нужно не проиграть в матче 14 ноября.

Днем ранее Карпин рассказал о настрое команды перед предстоящим матчем с Хорватией. Он отметил, что все понимают, что стоит на кону.

Также он заявил, что команда продолжает готовиться к игре с Хорватией в привычном темпе и нельзя сказать, что напряжение во время игры будет разительно отличаться.

Карпин возглавил сборную России по футболу в июле. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления российской сборной на Евро-2020.

По словам президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, основной задачей нового тренерского штаба сборной страны по футболу во главе с Карпиным является прохождение отбора на чемпионат мира – 2022 в Катаре.

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