Тренер сборной Хорватии рассказал об игре российской команды при Карпине

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич считает, что национальная команда России под руководством главного тренера Валерия Карпина стала играть более агрессивно, чем при его предшественнике Станиславе Черчесове.

Далич отметил, что в четвертьфинале ЧМ-2018 с командой России был совсем другой матч.

«Карпин как игрок был агрессивным, понятно, что это он внес в российскую сборную. Как и в хорватской сборной [в российской команде] много молодых игроков, но это новая ситуация», — сказал Далич в преддверии решающего матча отбора на чемпионат мира – 2022, передает «Спорт-Экспресс».

Тренер сборной Хорватии также добавил, что россияне не будут играть с хорватскими футболистами на ничью именно из-за атакующего футбола, который Карпин ставит сборной России.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия–Россия пройдет 14 ноября в Сплите.

За тур до конца групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 российская команда лидирует в группе H c 22 очками, хорваты идут на второй строчке с 20 очками. Для выхода на чемпионат мира команде Валерия Карпина нужно не проиграть в матче 14 ноября.

Днем ранее Карпин рассказал о настрое команды перед предстоящим матчем с Хорватией. Он отметил, что все понимают, что стоит на кону.

Также он заявил, что команда продолжает готовиться к игре с Хорватией в привычном темпе и нельзя сказать, что напряжение во время игры будет разительно отличаться.

Карпин возглавил сборную России по футболу в июле. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления российской сборной на Евро-2020.

По словам президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, основной задачей нового тренерского штаба сборной страны по футболу во главе с Карпиным является прохождение отбора на чемпионат мира – 2022 в Катаре.