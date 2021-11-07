Игра с воображением: как РФ взяла Межконтинентальный кубок по пляжному футболу

Сборная России выиграла Межконтинентальный кубок по пляжному футболу – 2021, который проходил в Дубае со 2 по 6 ноября. В финале коллектив Михаила Лихачева в тяжелейшем матче победил Иран со счетом 3:2. Хет-трик в составе нашей команды оформил Борис Никоноров, который в итоге был признан самым ценным игроком турнира. Соперники были близки к тому, чтобы сравнять счет, но нашу сборную дважды выручила штанга. Россияне выиграли Межконтинентальный кубок в четвертый раз — это стало рекордом турнира.

2021-й — особенно удачный год в истории отечественного пляжного футбола. Об этом можно было говорить уже после триумфа на домашнем чемпионате мира в августе. Команда Михаила Лихачева одержала свою третью победу на таком уровне. Клубы не отставали от национальной команды. За месяц до старта мирового первенства петербургский «Кристалл» стал рекордсменом Кубка европейских чемпионов, взяв свой четвертый трофей. А в конце октября «Локомотив» в третий раз выиграл клубный чемпионат мира, который не покорялся отечественным командам с 2017-го.

Межконтинентальный кубок российская сборная не только выиграла в четвертый раз, но и расправилась с давним соперником и победителем последнего розыгрыша. Четыре года назад Иран оставил команду РФ без бронзы, а в 2018-м персы переиграли Россию в финале.

На решающем матче в субботу градус борьбы с первых минут был на порядок выше, чем на встрече с иранцами двумя днями ранее. Россияне играли прагматично и дисциплинированно в обороне. В целом игра смотрелась на одном дыхании. Высокий темп, эффектные атаки, комбинации и вратарские спасения. Демонстрировавшая сумасшедшую самоотдачу у своих ворот и заблокировавшая массу ударов сборная России была еще и эффективна в атаке.

Самый ценный игрок недавнего Мундиалито Борис Никоноров в момент оформления своего второго дубайского хет-трика травмировался и покинул площадку с помощью врачей и партнеров по команде. Не верилось, что футболист вернется в игру, но он подержал лед, расходился и ринулся в бой.

— Сегодня был настоящий финал — тягучая и тактическая игра, — отметил после матча главный тренер сборной России Михаил Лихачев. — Хорошо, что сделали задел в счете, это нам помогло. Но, конечно, могло всё гораздо раньше для сборной Ирана закончиться, потому что их голкипера не удалили на первой же минуте. На мой взгляд, более явной красной карточки не бывает. И дальше не все моменты судьи, мягко говоря, трактовали правильно, но ничего. Сегодня ребята были настоящей командой, настоящей сборной России, настоящими чемпионами мира. И заслуженно выиграли.

Сборная России стала четырехкратным обладателем трофея. Ранее Межконтинентальный кубок покорялся нашей команде в 2011, 2012 и 2017 годах.

— Традиционно наши пляжники показывают феноменальные результаты, — сказал «Известиям» депутат Госдумы, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — У них практически не бывает каких-то провальных турниров. Мы восхищены ими. Поздравляем наших ребят. У России в футболе, хоть и пляжном, но появились добрые традиции победителей. Старшим братьям в классике надо немного подучиться у пляжников. Наша сборная по пляжному футболу достойна самых высоких наград. Подобными результатами не может похвастаться ни одна страна мира.

Самым ценным игроком турнира был признан Борис Никоноров, лучшим вратарем — иранец Хамид Бехзадпур. Лучшим бомбардиром стал испанец Чики.