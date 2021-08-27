Карточный комик: Россия прошла Испанию вопреки скандальному судейству

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. В 1/4 финала наши обыграли Испанию со счетом 4:2. Автором победного гола стал Алексей Макаров, который получил красную карточку на 23-й минуте матча. В концовке встречи у России также был удален Федор Земсков. За выход в финал российская команда поборется со Швейцарией, которая в четвертьфинале разгромила Уругвай (10:1). В другом полуфинале сыграют Япония и Сенегал. Последние выбили из турнира фаворитов турнира — бразильцев.

Громкая афиша

Все же пляжный футбол — невероятно захватывающая и непредсказуемая штука. Кто мог предположить, что сборная России столкнется с такими сложностями на групповом этапе, лишь в овертайме и в серии пенальти обыграв США и Парагвай. Задачу по выходу в плей-офф пришлось решать в последнем туре, но там, правда, все получилось замечательно — Японию мы разгромили 7:1.

Но это что, были на этом турнире и более лихие сюжеты. Так, действующий чемпион мира Португалия вообще осталась за бортом четвертьфинала, проиграв в заключительном туре Уругваю (6:7), хотя и вела по ходу встречи с разницей в два мяча. Бразилия в группе уступила Швейцарии, а в 1/4 финала проиграла в овертайме Сенегалу, который на турнире в Москве удивляет всех своей отменной физической готовностью. Как говорил капитан россиян Андрей Шкарин, оценивая игру африканцев, словно и не было никаких пауз в связи с ковидом, которые повлияли на состояние других сборных.

А Испания в совершенно невероятном матче проиграла Таити — 8:12. Именно это поражение оставило «красную фурию» на втором месте в группе и свело в четвертьфинале с Россией. Афиша, которая вполне могла бы случиться и в финале.

— У Испании на данный момент идеальное соотношение молодых и опытных игроков, большая группа очень ярких спортсменов. Мне кажется, эта сборная сейчас в самом соку, — говорил RT перед стартом чемпионата главный тренер российской команды Михаил Лихачев.

Начало для сборной России получилось восхитительным: 3:0 к 15-й минуте — сценарий мечты. Примечательно, что первый гол забил новичок команды Андрей Котенев. На чемпионате мира он дебютировал только в игре с Японией, но успел отметиться голевой передачей. Теперь — забил сам, классно сыграв на опережение после аккуратной скидки своего играющего тренера в «Спартаке» и капитана сборной Андрея Шкарина.

Спорное судейство

Но мы неслучайно сказали о непредсказуемости пляжного футбола. Потому что вся вторая половина матча превратилась для сборной России в сплошную нервотрепку. Да и судьи, недовольство работой которых Лихачев высказывал еще после игры с Парагваем, снова не были слишком благосклонны к российской команде.

Во-первых, они, как показалось многим, проглядели момент, когда после удара Станислава Кошарного пересек линию ворот сборной Испании. Во-вторых, желтую карточку — вторую на турнире — получил Антон Папоротный. Теперь он пропустит полуфинал со Швейцарией. В-третьих, удаления в этой игре заработали Алексей Макаров и Федор Земсков, причем последний умудрился получить два предупреждения в одном эпизоде. Оба — опытные футболисты и лидеры сборной России. К счастью, получилось выстоять и даже забить в концовке четвертый гол.

— Мы должны оценивать только самих себя, а не судейство, — рассказал журналистам после матча Михаил Лихачев. — Потому что у меня нет никаких слов, чтобы оценить то, что судьи вытворяли сегодня на поле. И втройне приятно, что мы сегодня выиграли. Я же не говорю, что нам нужно помогать, раз мы хозяева чемпионата мира. Это нечестно! Но, к сожалению, судьи принимают странные решения. Не понимаю, почему. Может, у них квалификация низкая? Может, какие-то свои интересы. Мне сложно сказать. Но я работаю вот уже на пятом чемпионате мира, и на трех из них было что-то подобное.

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин заявил, что испанцы сыграли ниже своих возможностей.

— Обыграли Испанию за счет, прежде всего, командных действий, коллектива. Продолжали верить даже, когда ушел Федя [Земсков] и оставалось 3:20 до конца игры, — отметил в беседе с «Известиями» капитан нашей команды Антон Шкарин. — А мы не то что продержались, но и гол забили. Конечно, испанцы такого не ожидали, морально они сломались. Считаю это ключевым моментом встречи. Они удивили тем, что так невзрачно сыграли в атаке. В обороне испанцы всегда позволяли нам создавать моменты, но в атаке они обычно создают больше, быстрее бегают, точнее бьют. Наверно, сегодня мы им не позволили сделать это. Потом будем говорить с тренером, разбирать.

Теперь Земсков, Макаров и Папоротный пропустят субботний полуфинал со Швейцарией. И это очень плохо. Вполне возможно, что победа над Испанией получится пирровой. Забавно, что нашего будущего соперника вообще не должно было быть на этом чемпионате мира. За полтора месяца до старта сборная Украины, которая могла бы рассчитывать очень на многое, отказалась по политическим причинам ехать в Москву. В итоге по решению ФИФА ее заменила как раз Швейцария. Которая пока проявляет себя с лучшей стороны — в группе обыграла Бразилию, а в четвертьфинале — Уругвай.

— Будем что-то придумывать, — продолжил Михаил Лихачев. — Для этого мы тут и работаем. Мы выходили сегодня только за победой. Желательно было потерять как можно меньше игроков. Что-то получилось, что-то — нет.

Как бы то ни было, сборная России продолжает поход за мечтой. Полуфинал со Швейцарией — в субботу, в 18.00.