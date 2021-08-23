Хоть матч: каковы перспективы России в ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу стартовала на проходящем в Москве чемпионате мира с двух побед. Команда Михаила Лихачева переиграла США и Парагвай. Впрочем, американцев наши парни победили только в дополнительное время, забив решающий гол за 13 секунд до конца, а с Парагваем и вовсе всё решилось только в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 4:4. В серии пенальти со счетом 5:4 победу одержали российские футболисты. Так что вопрос с выходом в плей-офф теперь будет решаться в заключительном туре — в нем Россия сыграет с Японией.

Три очка

Россия считается одним из фаворитов в борьбе за титул чемпиона мира по пляжному футболу. Четыре раза за последние пять турниров наши сборные были в тройке сильнейших: выигрывали ЧМ в 2011 и 2013 годах, были бронзовыми призерами в 2015-м и 2019-м. Не сложилось только в 2017-м.

Перед началом чемпионата представители российской команды много говорили о волнении, что объяснимо: играть у себя дома — всегда особенная в эмоциональном плане история. Особенно когда от тебя ждут как минимум медалей. Но, например, капитан российской сборной Антон Шкарин за несколько дней до начала турнира уверял журналистов, что весь мандраж уйдет с началом игр.

Впрочем, первый матч со сборной США получился нервным. Исход игры решился в концовке дополнительного времени: Алексей Макаров за 13 секунд до свистка забил со штрафного, а потом успел вынести мяч с линии уже своих ворот. Казалось, что такая эмоциональная развязка раскрепостит сборную России, даст игрокам мощный эмоциональный заряд и с Парагваем и Японией мы будем играть уже спокойно и, может быть, даже на кураже. Однако встреча с южноамериканцами получилась такой же тяжелой и нервной, как и с США. В итоге дело дошло до серии пенальти, где россияне оказались сильнее.

— Мы вылезли из очень тяжелой ситуации. За две минуты до конца мы вообще никуда не выходили. Сейчас бы домой поехали, и всё. В мыслях сейчас только то, что я горжусь своими ребятами, что они не сдались. Может, есть сожаление, что не добавили в конце, были моменты у Лехи Макарова, не забил штрафной. Могли выиграть в дополнительное время, но не сложилось. Победили по пенальти — это самое главное, потому что, если проиграть сегодня, от нас бы уже ничего не зависело, — говорил после игры «Известиям» Антон Шкарин.

Также в матче с Парагваем были отдельные вопросы по судейству, которые уже после игры озвучил Лихачев.

— В двух матчах нашу сборную подводит только реализация моментов. Не хватает последнего удара. Честно говоря, три очка после двух игр — хороший результат. Могло быть и хуже, но сейчас мы в одном шаге от четвертьфинала, — сказал «Известиям» двукратный чемпион мира Егор Еремеев.

Схожее мнение высказал и Михаил Лихачев.

— В матче с Парагваем ребята в целом выполнили тот тактический рисунок, который мы им предложили, — сказал журналистам главный тренер. — Конечно, мы играли по качеству игры очень прилично, но слишком много нереализованных моментов. Считаю, что в принципе мы могли бы рассчитывать на победу в два-три мяча, но, к сожалению, не забили — это надо было умудриться.

Спорное преимущество

В грядущем матче с Японией России достаточно не проиграть в основное время, чтобы выйти в четвертьфинал. Напомним регламент: за победу в основное время начисляется три очка, в дополнительное — два, в серии пенальти — одно. Проигравший в любом случае баллов не получает. Японцы победили Парагвай и США в основное время и, таким образом, набрали шесть очков.

Однако для того чтобы выйти из группы с первого места, России нужно обязательно побеждать в основное время и желательно как можно крупнее. Дело в том, что при равенстве очков первый дополнительный критерий, который принимается во внимание, — это разность мячей. У Японии показатель сейчас — 11:7, то есть «+4». У нашей команды — 9:8, то есть «+1».

Впрочем, далеко не факт, что первое место даст какое-то преимущество в плей-офф. В группе В, с командами из которой сборные из нашего квартета могут сыграть в четвертьфинале, тоже есть неожиданности. Так, считавшаяся фаворитом Испания уступила Таити и теперь далеко не факт, что «красная фурия» станет первой. Если Россия всё же станет первой, то в полуфинале согласно турнирной сетке нас, скорее всего, ждет Бразилия. Хотя, конечно, маловероятно, что тренерский штаб и футболисты держат эти расклады в голове.

— Думаю, что в матче с Японией будет мало голов. Жду, что наша сборная победит с разницей в один мяч. О перспективах по турниру в целом говорить всё же еще рановато. Но, считаю, что Россия способна претендовать на попадание в топ-3, — поделился Егор Еремеев.

Матч Россия–Япония состоится 23 августа и начнется в 20:30 мск.