Кубок из песка: сборная России с победы начала домашний ЧМ

Сборная России победила команду США в стартовом матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 5:4 в пользу российских футболистов, которые получили два очка (за победу в основное время дают три). Победный гол в овертайме забил Алексей Макаров. Дубль в составе нашей сборной оформил Борис Никоноров. Еще по голу на счету Антона Шкарина и Андрея Новикова. Российская команда на ЧМ-2021 выступает в группе А, где помимо американцев также играют Парагвай и Япония. В следующем туре Россия встретится со сборной Парагвая, а США померится силами с командой Японии. Эти матчи пройдут 21 августа.

Нервное начало

Россия против США — это всегда громкая афиша, во многом, конечно, из-за непростых отношений между двумя странами, установившихся в последнее время. Впрочем, в пляжном футболе особой остроты в этом противостоянии нет — все же класс команд довольно сильно разнится. Это в большом футболе сборная США была бы, пожалуй, даже фаворитом в очном матче, на песке же Россия — один из фаворитов любого турнира, особенно домашнего, тогда как у американцев особых достижений нет.

Первый матч — это всегда волнение и нервы. Накануне, например, об этом «Известиям» говорил Андрей Бухлицкий, экс-голкипер сборной России, сейчас входящий в ее тренерский штаб. А тут еще и торжественная церемония открытия и видеообращение президента России Владимира Путина.

— Мы высоко ценим решение ФИФА предоставить России право проведения престижного первенства, а также личное отношение господина Инфантино, который недавно отметил, что чемпионат по пляжному футболу в Москве будет незабываемым, — сказал глава государства. — Эта уверенность полностью отвечает стремлениям России и наших граждан, которые, отмечу, любят динамичный, зрелищный пляжный футбол и гордятся успехами российской сборной команды. Принимать гостей широко, радушно — неотъемлемая черта нашего национального характера. Уверен, знакомство с российской столицей оставит у участников турнира и их болельщиков со всего мира самые яркие и добрые воспоминания. Что же касается матчей, то к их организации мы подошли самым тщательным образом. Помимо традиционных мер обеспечения безопасности особое внимание уделили вопросам защиты здоровья спортсменов и зрителей, минимизации рисков, связанных с пандемией. На территории легендарных «Лужников», где пройдут игры чемпионата, предусмотрен особый режим. Прошу всех, кто планирует посещать соревнования, отнестись к вынужденным ограничениям с пониманием.

Опасения оказались оправданными. Матч со сборной США получился нервным, а победу россияне смогли одержать только в овертайме. И связать это можно в первую очередь с волнением. Тут можно вспомнить, что два года назад, на ЧМ-2019 в Парагвае, наши парни в стартовой встрече в крайне нервной игре с трудом перестреляли далеко не грозный Сенегал — 8:7, забив в концовке два гола за десять секунд.

Спасатель Макаров

Матч с США тоже получился качельным. Сборная России дважды уступала в счете — 0:1 и 1:2, затем, казалось, поймала свою игру и забила три мяча подряд — 4:2, однако позволила американцам сравнять счет за четыре минуты до конца основного времени. Все же спокойствие и игра на удержание счета — это не про пляжный футбол, где все может измениться в одну секунду, когда ничто, казалось бы, не предвещает неприятностей.

Регламент в пляжном футболе схож с хоккейным — ничьих на чемпионате мира не бывает. В случае равного счета в основное время назначается овертайм, где, правда, нет «золотого» гола, а если по истечении дополнительного времени победитель все еще не выявлен, пробивается серия пенальти.

В овертайме героем стал Алексей Макаров. За 13 секунд до конца он заработал штрафной и сам же его реализовал, а в оставшееся время вынес мяч с линии наших ворот, подстраховав голкипера, когда американцы отчаянно пытались спастись.

— При поддержке трибун играть одно удовольствие, — рассказал «Известиям» капитан команды Андрей Шкарин. — Это был несложный матч. Это лайтовая история, мы и не в таких ситуациях бывали. Да, переживали все: мы, наши близкие, болельщики. Поэтому нервно сыграли, не смогли закрепить преимущество. Забей еще один и игра бы закончилась. Мы всегда набирали форму по ходу турнира, это не первая такая ситуация. Постепенно мы наберем уверенность. Думаю, поддержка даст нам результат.

В следующем матче, который пройдет в субботу, 21 августа, сборная России сыграет с Парагваем. Южноамериканцы в стартовом туре обидно уступили команде Японии, которая из-за ковидных ограничений не имела возможности нормально готовиться и даже не проводила товарищеские матчи. «Синие самураи» уступали по ходу встречи 0:3, но победили — 7:4. Победа над Парагваем почти наверняка обеспечит России выход в 1/4 финала.

— Какие цели у сборной? Завоевание титула — нам вполне по силам, — отметил журналистам после игры президент Российского футбольного союза Александр Дюков. — Мы двукратные чемпионы мира. На ЧМ в Парагвае мы были третьими. Надеемся на успешное выступление в Москве. Команда и тренерский штаб сделают все для этого. Если кто-то не следит за пляжным футболом, то я советую прийти сюда в «Лужники». Вы получите огромное удовольствие.

Решение о том, что 21-й чемпионат мира пройдет в России, было принято на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Шанхае в октябре 2019 года. Конкурентами в борьбе за право провести мировое первенство были Чили и Сальвадор.