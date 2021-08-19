Пляжный резон: сможет ли сборная России выиграть домашний ЧМ

Чуть больше трех лет назад, 15 июля 2018 года, Франция и Хорватия разыграли в «Лужниках» титул чемпионов мира. Красивый матч, шесть голов и тропический ливень во время церемонии награждения — завершение самого грандиозного события в спортивной истории России вышло запоминающимся. И вот международный футбол возвращается в «Лужники», только играть будут не на траве, а на песке — на возведенной неподалеку от Большой спортивной арены специальной площадке с трибунами на 4500 зрителей.

Без Украины

Чемпионат мира по пляжному футболу — первое по-настоящему крупное глобальное событие, которое пройдет в нашей стране после введения в декабре 2019 года санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта. И здесь надо отдать должное ФИФА, которая не стала давать задний ход и что-то переигрывать. Да, сборная России будет выступать без флага и гимна под эмблемой РФС, но, как мы видели совсем недавно на Олимпиаде в Токио, это никак не мешает идентификации спортсменов. Тем более что зрителям на трибунах разрешат использовать национальную атрибутику — российские флаги, шарфы и так далее.

Впрочем, без скандалов с политическим подтекстом при организации ЧМ-2021 не обошлось. За полтора месяца до старта турнира от поездки в Москву отказалась квалифицировавшаяся в финальный турнир сборная Украины. В итоге ее заменила команда Швейцарии.

— На данный момент Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение о том, что Россия не может обеспечить безопасность для нашей сборной на своей территории и поездка сборной на чемпионат мира невозможна, — заявлял первый вице-президент организации Владислав Ващук.

И это при том, что сейчас Украина располагает одной из сильнейших команд в мире, которая была бы в Москве одним из реальных претендентов на медали.

Фавориты и шансы России

В рейтинге ФИФА для «пляжников» сборная России занимает сейчас четвертое место, уступая только Португалии, Бразилии и Италии. Последние десять лет россияне стабильно добиваются отличных результатов на больших турнирах. Мы выиграли ЧМ-2011 и ЧМ-2013 и привезли бронзу с ЧМ-2015 и ЧМ-2019. Два года назад команда Михаила Лихачева выбила в четвертьфинале Бразилию, но в полуфинале обиднейшим образом уступила Италии.

Всё это плюс фактор родных стен позволяют отнести Россию к числу главных фаворитов турнира. Правда, то обстоятельство, что этот чемпионат мира будет домашним, накладывает и дополнительную ответственность — все будут ждать от парней только победы.

— Выход из группы не то что очевиден, он прогнозируем в нашем виде спорта, — рассказал «Известиям» двукратный чемпион мира Егор Шайков. — Для нас это норма. Самый сильный соперник в нашей группе — сборная Парагвая. Японцев мы в силах обыграть с разницей в один-два мяча. Ну а дальше будем смотреть на группу В. В целом же надеюсь на попадание нашей сборной в тройку.

Основные конкуренты российской команды — пятикратный чемпион мира Бразилия и выигравшая ЧМ-2019 сборная Португалии. Традиционно сильны вице-чемпион мира Италия и Испания. Многого можно ждать и от сборной Белоруссии, которую тренирует испанец Николас Альварадо.

— Понятно, что прежде всего мы ожидаем не просто участия, а победы, — подчеркнул «Известиям» тренер по работе с вратарями сборной России Андрей Бухлицкий. — Даже приемлема не очень хорошая игра, но хороший результат, потому что первые матчи всегда тяжелые. Я знаю, так и будет: это связано и с нервами, и с тем, что вкатиться надо. Все команды бьют копытом, если говорить по-простому. Даже может быть какая-то неготовность, которая будет компенсирована огромным желанием, потому что это старт, это фантастический стадион.

Также Бухлицкий, дважды выигрывавший чемпионат мира (2011, 2013), ответил на вопрос, о каком финале он мечтает.

— Ответ прост — с участием России, — сказал тренер. — Неважно, какой будет соперник. Команды могут тяжело добираться до финала, но когда наступает этот день — совершенно другие эмоции, настрой и состояние, это другая планета. Главное — туда надо добраться.

Участники, расписание и формат

В ЧМ-2021 примут участие 16 сборных, которые разбиты на четыре группы по четыре команды в каждой. По две лучших сборных из каждого квартета выходят в четвертьфинал, дальше всё проходит по стандартной олимпийской системе.

Группа А

Россия, США, Парагвай, Япония

Группа В

Испания, ОАЭ, Таити, Мозамбик

Группа С

Бразилия, Швейцария, Белоруссия, Сальвадор

Группа D

Португалия, Сенегал, Уругвай, Оман

Расписание матчей сборной России

19 августа, четверг. Россия–США. 20:30

21 августа, суббота. Россия–Парагвай. 20:30

23 августа, понедельник. Россия–Япония. 20:30

Матчи 1/4 финала состоятся 26 августа, полуфиналы — 28 августа, матч за 3-е место и финал — 29 августа.

Если сборная России займет первое место в группе, то в четвертьфинале сыграет со второй командой из группы В, а в полуфинале, скорее всего, наших парней ждет встреча с Бразилией (в 1/2 финала потенциально должны сойтись победители групп А и С).

Состав сборной России

Вратари: Максим Чужков («Кристалл»), Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив»); полевые игроки: Антон Шкарин, Андрей Котенев, Остап Федоров (все — «Спартак»), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»), Алексей Макаров, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (все — «Кристалл»).