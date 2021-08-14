С 19 по 29 августа в Москве впервые пройдет чемпионат мира по пляжному футболу. Турнир примет стадион «Лужники». Один из организаторов чемпионата — член исполкома РФС, глава Федерации футбола Москвы, гендиректор футбольного клуба «Химки» Сергей Анохин. В интервью «Известиям» он оценил готовность «Лужников» к проведению ЧМ по пляжному футболу, прокомментировал пакет реформ РФС, а также поделился мнением о старте «Химок» в сезоне РПЛ.

— Каково ваше мнение по поводу программы реформ, которая обсуждается в РФС?

— Я знаю эту программу давно, мы сейчас готовим свои идеи и поправки к ней. Мое мнение — время перемен пришло. В нашем футболе многие вещи пора менять. Так что мы поддерживаем РФС в данном случае.

— Один из пунктов этой программы — установить критерии качества приглашаемых легионеров. Подобные меры усложнят работу?

— Даже если нет возможности покупать, то есть возможность развивать российских игроков. И я хотел бы это делать. Уверен, что у нас всё равно будет хороший уровень иностранцев. И это хорошо для всех. Ведь самим футболистам интересно играть против игроков топ-уровня. Вспомните, когда в том же «Зените» были Халк (Живанилду Виейра де Соуза, более известный под прозвищем. — «Известия»), [Аксель] Витсель и тренер [Андре] Виллаш-Боаш, я считаю, что это был топ-чемпионат. Поэтому даже благодарен «Зениту» за возможность играть против Клаудиньо.

— Одобряете трансфер Клаудиньо?

— Трансфер Клаудиньо — это именно то, что нужно российскому футболу. Именно такие легионеры должны приезжать в российский чемпионат. Сочетание цены и качества Клаудиньо — это то, к чему нужно стремиться всем клубам в России. Очень интересно будет играть против «Зенита», интересно посмотреть на Клаудиньо в деле. И надеюсь, что петербургский клуб достойно представит Россию в Лиге чемпионов.

— Вы не чувствуете, что с учетом таких трансферов многим клубам теперь придется сложнее? К примеру, у «Химок» нет таких возможностей при покупках игроков.

— Мы комплектуемся по мере сил и возможностей, в том числе развиваем российских игроков, например Артема Соколова.

— Как оцените готовность России к ближайшему старту чемпионата мира по пляжному футболу?

— Для меня этот чемпионат мира — срез моей работы за 15 лет. И я хотел бы поблагодарить всех причастных к проведению этого чемпионата в России. Что касается команды, то отмечу, что мы подготовлены на самом высоком уровне. Уровень наших игроков в этом виде спорта растет с каждым годом, и я поддерживаю главного тренера сборной России по пляжному футболу Михаила Викторовича Лихачева, который призывает молодых игроков в этот вид спорта. Впрочем, здесь трудно в чем-то спорить с человеком, с которым мы дважды выигрывали чемпионат мира.

— Есть понимание, что будет с допуском болельщиков на ЧМ в Москве?

— Правительство города Москвы идет нам навстречу во всех вопросах, включая этот. Люди, которые вакцинируются, смогут посетить матчи этого чемпионата мира. Так что призываю всех идти делать прививки от коронавируса. Это само по себе очень важно, а в случае с посещением стадиона будет дополнительный стимул.

— Как отреагировали на то, что сборной Украины по пляжному футболу ее собственная федерация запретила выступать на ЧМ в России?

— Это вызывает лишь разочарование. Очень огорчен, и в первую очередь жалко украинских футболистов сборной по пляжному футболу. Я со многими из них знаком, поддерживаю дружеские отношения. Там очень талантливые ребята собраны, которые украсят любой турнир. И они украсили бы предстоящий чемпионат мира. Но, к сожалению, по независящим от себя причинам не смогут это сделать.

— Как оцените старт сезона у «Химок»?

— Обидно, что не взяли очки в матче с «Зенитом» (1:3), хотя играли прилично и могли добиться хотя бы ничьей. Но в целом я рад, что при имеющихся ресурсах нам удалось собрать боеспособный коллектив. Благодарен всей команде, административному составу, нашим спонсорам и в первую очередь тренерскому штабу, проделывающему колоссальную работу. Если продолжим в том же духе, можем добиться многого. Задачи у нас амбициозные.

— Еврокубки?

— Да, мы хотим играть в еврокубках. Все в клубе, будь то футболисты, тренеры, руководители, персонал, настроены на это и делают всё от себя зависящее для общего успеха.