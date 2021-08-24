Капитуляция Японии: как Россия вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная России 23 августа одержала крупную победу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу над командой Японии (7:1). Наша команда набрала шесть очков в трех матчах и заняла первое место в группе A. У японцев те же шесть баллов, но россияне оказались выше благодаря разнице мячей. В этот же день сборная Парагвая победила американцев (9:4) и заняла третье место (три очка), американцы завершили групповой этап, не набрав ни одного балла. В четвертьфинале россияне сыграют с командой Испании, занявшей второе место в группе B. Японцы встретятся с командой Таити. Эти матчи пройдут 26 августа.

Лихой выбор

Во встрече с «синими самураями» наши парни показали именно тот футбол, который от них ждали с самого начала турнира. Лихой, размашистый, быстрый, агрессивный. Россияне не сбавляли оборотов до самого финального свистка, даже когда уже было понятен и исход матча, и то, что команда выходит в четвертьфинал с первого места. Гол Бориса Никанорова на последней минуте, после которого счет стал 7:1 — лучшее тому подтверждение.

Хотя непонятно, насколько Япония была огорчена таким исходом. После двух побед на старте группового этапа азиаты досрочно обеспечили себе место в плей-офф, и могли особо не волноваться. Плюс в группе В, на команды которой в четвертьфинале выходят представители нашего квартета, случился любопытный расклад. Первое место там заняла сборная Таити. Островитяне во втором туре в феерической встрече обыграли считавшуюся фаворитом группы Испанию — 12:8, а в заключительном матче дожали Мозамбик — 8:7. Испанцы же в итоге остались вторыми. Учитывая, что игры в группе В завершились до старта матча Россия – Япония, «синие самураи» могли выбирать себе соперника. И, похоже, решили в четвертьфинале сыграть с Таити.

По регламенту турнира при равенстве очков следующий показатель, который принимается во внимание — разность мячей. Она перед последним матчем у Японии была «+4», у «России» — «+1». Чтобы опуститься на второе место, азиатской сборной нужно было проиграть с разницей «-2» и крупнее. Впрочем, это лишь предположение. Даже если оно верно, то такой выбор турнирной стратегии — дело каждой команды. Все в итоге определяет конечный результат.

России же было не до выбора. Нужно было просто выиграть и показать, что валидольные победы над США и Парагваем — это просто издержки старта турнира, а дальше все будет только лучше. С той же Японией у россиян получалось все. Забил даже голкипер Максим Чужков — он доиграл до конца эпизод у своих ворот и пробил в сторону чужих, ну а дальше помог рикошет от песка. В пляжном футболе такое происходит регулярно — отскоки от покрытия предугадать зачастую невозможно.

— Даже не думали сейчас про выход из группы, — рассказал журналистам после игры капитан сборной России и двукратный чемпион мира Антон Шкарин. — Перед нами играли Парагвай и США, и тренер предупредил нас, чтобы мы не рассчитывали на помощь других команд. Мы должны были сегодня побеждать — для зрителей и для самих себя, чтобы обрести уверенность. Хорошо, что сегодня все полетело в ворота, этого сильно не хватало против Парагвая. В этот раз создали столько же моментов, сколько и тогда, но вы сами видите, какой счет. В прошлых матчах этого не хватало. Волновались, напряжение сковывало всех. Ну и вратари сегодня показали идеальную игру.

Серьезное испытание

В четвертьфинале сборная России сыграет с Испанией — традиционно одной из сильнейших сборных в пляжном футболе, пусть ни разу и не добиравшейся до титула чемпионов мира. Но возможностей играть в поддавки у наших парней не было, да и было странно ждать чего-то подобного на домашнем турнире, когда твои матчи собирают полные трибуны. К тому же, чем мы хуже Таити? Два года назад, на ЧМ-2019, россиянам в четвертьфинале досталась Бразилия, беспроигрышная серия которой к тому моменту перевалила за 100 (!) матчей. Но мы смогли ее оборвать. А в полуфинале обидным образом уступили Италии. «Пляжка» — крайне непредсказуемый вид спорта со множеством случайностей, и строить какие-то расклады тут бессмысленно.

— Матч будет классный, — резюмировал Антон Шкарин. — И мы, и Испания всегда показываем атакующую игру. Никто не закрывается в обороне. Будет красиво.

Матч Россия – Испания состоится в четверг, 26 августа, начало в 20.30 по московскому времени.