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Российский футболист Головин высказался о Карпине

Футболист Головин: Карпин хочет, чтобы его команда играла без страха
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Главный тренер национальной команды Валерий Карпин очень требовательный, но таким и должен быть тренер. Об этом в субботу, 13 ноября, заявил полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин.

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«Какой Валерий Карпин как тренер? Он очень требовательный. Таким должен быть главный тренер сборной. Его понимание футбола таково, что он хочет, чтобы его команда играла без страха. Это совпадает с моим желанием. Еще мне нравится, когда моя команда идет на такое и не боится», — сказал он в интервью ФИФА.

14 ноября в Сплите пройдет матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия–Россия, отмечает «Спорт-Экспресс».

За тур до конца групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 российская команда лидирует в группе H c 22 очками, хорваты идут на второй строчке с 20 очками. Для выхода на чемпионат мира команде Валерия Карпина нужно не проиграть в матче 14 ноября.

Днем ранее Карпин рассказал о настрое команды перед предстоящим матчем с Хорватией. Он отметил, что все понимают, что стоит на кону.

Также он заявил, что команда продолжает готовиться к игре с Хорватией в привычном темпе и нельзя сказать, что напряжение во время игры будет разительно отличаться.

Карпин возглавил сборную России по футболу в июле. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления российской сборной на Евро-2020.

По словам президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, основной задачей нового тренерского штаба сборной страны по футболу во главе с Карпиным является прохождение отбора на чемпионат мира – 2022 в Катаре.

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