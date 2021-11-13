Российский футболист Головин высказался о Карпине

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин очень требовательный, но таким и должен быть тренер. Об этом в субботу, 13 ноября, заявил полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин.

«Какой Валерий Карпин как тренер? Он очень требовательный. Таким должен быть главный тренер сборной. Его понимание футбола таково, что он хочет, чтобы его команда играла без страха. Это совпадает с моим желанием. Еще мне нравится, когда моя команда идет на такое и не боится», — сказал он в интервью ФИФА.

14 ноября в Сплите пройдет матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия–Россия, отмечает «Спорт-Экспресс».

За тур до конца групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 российская команда лидирует в группе H c 22 очками, хорваты идут на второй строчке с 20 очками. Для выхода на чемпионат мира команде Валерия Карпина нужно не проиграть в матче 14 ноября.

Днем ранее Карпин рассказал о настрое команды перед предстоящим матчем с Хорватией. Он отметил, что все понимают, что стоит на кону.

Также он заявил, что команда продолжает готовиться к игре с Хорватией в привычном темпе и нельзя сказать, что напряжение во время игры будет разительно отличаться.

Карпин возглавил сборную России по футболу в июле. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления российской сборной на Евро-2020.

По словам президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, основной задачей нового тренерского штаба сборной страны по футболу во главе с Карпиным является прохождение отбора на чемпионат мира – 2022 в Катаре.