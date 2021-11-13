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Лукашенко прокомментировал сотрудничество Минска и Москвы в сфере безопасности

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 ноября прокомментировал сотрудничество Минска и Москвы в сфере безопасности.

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«Мы такие операции проводили, что Западу не снилось», — сказал он в интервью журналу «Национальная оборона».

Также Лукашенко заявил, что какими бы ни были споры с РФ об энергоносителях, Минск никогда не преуменьшал роль вопросов безопасности и обороны в отношениях двух стран.

«Мы никогда не преуменьшали в наших отношениях с Россией роль вопросов безопасности и обороны, хоть в СМИ пытались это извратить. Это всегда было святым. Как бы мы ни спорили за нефть, газ, цены на энергоносители, разные были времена, но оборона и безопасность — это святое. Или нам опять придется 30 миллионов человек положить на алтарь Победы. Не хотелось бы», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что в условиях ухудшения отношений с Западом Минску важно знать о готовности России поддерживать белорусскую сторону.

«Я Путину (президенту России. — Ред.) говорю: «Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего». Больше ничего не надо», — сказал он.

Президент Белоруссии подчеркнул, что в стране «хорошая армия, подготовленная, вооружена она неплохо».

«Мы изучаем все войны. И мы четыре раза модернизировали свои вооруженные силы. И организационно, и штатно, и по технике», — заявил Лукашенко.

23 августа сообщалось, что в Белоруссии стартовали совместные с Россией тыловые учения перед «Западом-2021». Как уточнили в министерстве обороны республики, цель учений состоит в проверке готовности и способности органов военного управления, сил и средств технического и тылового обеспечения вооруженных сил двух стран к совместным действиям, их взаимодействию и полевой выучке.

Встреча двух президентов прошла в Кремле 9 сентября. Белорусский лидер прилетел в Москву ранее в этот день. Сообщалось, что Путин и Лукашенко на переговорах обсудят интеграционные процессы в рамках Союзного государства. Отмечалось, что планируется также обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня, включая текущую ситуацию в Афганистане.

По итогам встречи Владимир Путин заявил, что прошедшие в Кремле переговоры были насыщенными и конструктивными.

4 августа в программе социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы отмечалось, что в стране поставлена задача по углублению интеграции с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов. Указывалось, что эффективными инструментами выступят совместные программы действий по конкретным сферам деятельности, а также углубление производственной кооперации и развитие регионального сотрудничества.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт.

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