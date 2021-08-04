В Белоруссии нацелились на углубление интеграции с Россией в Союзном государстве

В Белоруссии поставлена задача по углублению интеграции с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов. Об этом говорится в программе социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы.

«Политика государства будет нацелена на укрепление и расширение внешнеэкономических связей с государствами-партнерами по Союзному государству, СНГ, ЕАЭС, на повышение вклада интеграционных процессов в экономический рост. Главный вектор — углубление двусторонней интеграции с Российской Федерацией на основе положений Договора о создании Союзного государства с соблюдением национальных интересов», — отмечается в документе.

Указывается, что эффективными инструментами выступят совместные программы действий по конкретным сферам деятельности, а также углубление производственной кооперации и развитие регионального сотрудничества.

Помимо этого подчеркивается, что приоритетом республики в СНГ остается развитие объединения как механизма максимально выгодного экономического взаимодействия. При этом одна из главных задач заключается в том, чтобы не допустить ухудшения условий свободной торговли.

«Предполагается углубление торгово-экономического сотрудничества, в том числе за счет новых направлений — торговли услугами, инвестиций, государственных закупок, промышленной кооперации, цифровизации и другого», — говорится в программе.

15 июля глава белорусского кабмина Роман Головченко и премьер-министр России Михаил Мишустин провели телефонный разговор, во время которого обсудили углубление интеграции в рамках Союзного государства. В пресс-службе белорусского правительства сообщали, что премьеры затронули вопрос реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов России и Белоруссии, по противодействию санкционному давлению.

1 июля президент республики Александр Лукашенко указал на то, что Россия и Белоруссия подвергаются «неприкрытому экономическому и политическому прессингу». Глава республики считает, что целью Запада являются сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смена курса Минска.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Лукашенко выразил солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным санкциям со стороны стран Запада.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт.