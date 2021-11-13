Прямой эфир
Общество
В Петербурге оценили возможность ввода допограничений по COVID-19 в декабре
Общество
В России число выявленных случаев COVID-19 превысило 9 млн
Мир
Слетавший в космос на корабле Безоса бизнесмен разбился на самолете
Общество
Суд в Подмосковье арестовал выстрелившего в дочь полицейского
Общество
В Совфеде допустили возможность выдачи QR-кодов переболевшим
Мир
Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису
Мир
Польская полиция обнаружила на границе с Белоруссией тело умершего сирийца
Мир
Путин упрекнул Запад в отсутствии реакции на использование Киевом БПЛА в Донбассе
Наука
Производство препарата от COVID-19 «Арепливир» в инъекциях начнется в декабре
Мир
Лукашенко поручил установить в лагере беженцев палатки для кормления детей

Бросившая детей с дальнобойщиком женщина погибла в ДТП

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина, оставившая детей в машине с дальнобойщиком на трассе в Орехово-Зуево, погибла в ДТП. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Скорость — вето: в России выросло число ДТП с тяжелыми последствиями
Каждого четвертого ребенка из попавших под колеса сбивают на регулируемом пешеходном переходе

По данным РЕН ТВ, вечером 8 ноября женщина, оказавшаяся в городе Владимир, перебегала дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля ВАЗ. Собеседник, знакомый с ситуацией, рассказал, что она скончалась на месте.

В прокуратуре рассказали, что в настоящее время дети помещены в ресурсную семью. Устанавливается круг кровных родственников для решения вопроса о передаче им детей.

Кроме того, проверка установила, что после поступления в полицию заявления о розыске женщины и детей своевременно не были приняты меры по установлению обстоятельств пропажи несовершеннолетних и обследованию условий жизни семьи. Это стало одним из условий нахождения детей в опасной ситуации.

О том, что мать оставила двоих детей в машине дальнобойщика на трассе в Орехово-Зуево, стало известно 11 ноября. Сообщалось, что женщина обратилась к водителю с просьбой подвезти ее вместе с пятилетней дочкой и восьмилетним сыном. По пути она попросила остановиться, вышла из машины и не вернулась. Тогда водитель позвонил в полицию. Выяснилось, что дети — из города Иваново.

Позже мужчина рассказал, что ничего не предвещало того, что женщина решит оставить детей в машине. Однако по дороге она стала неадекватно себя вести и бить детей, а потом внезапно заявила, что ей надо в Иваново, и попросила водителя поймать ей машину. Дальнобойщик пошел навстречу и попросил другого дальнобойщика увезти семью, однако женщина решила уехать без детей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021