Бросившая детей с дальнобойщиком женщина погибла в ДТП

Женщина, оставившая детей в машине с дальнобойщиком на трассе в Орехово-Зуево, погибла в ДТП. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По данным РЕН ТВ, вечером 8 ноября женщина, оказавшаяся в городе Владимир, перебегала дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля ВАЗ. Собеседник, знакомый с ситуацией, рассказал, что она скончалась на месте.

В прокуратуре рассказали, что в настоящее время дети помещены в ресурсную семью. Устанавливается круг кровных родственников для решения вопроса о передаче им детей.

Кроме того, проверка установила, что после поступления в полицию заявления о розыске женщины и детей своевременно не были приняты меры по установлению обстоятельств пропажи несовершеннолетних и обследованию условий жизни семьи. Это стало одним из условий нахождения детей в опасной ситуации.

О том, что мать оставила двоих детей в машине дальнобойщика на трассе в Орехово-Зуево, стало известно 11 ноября. Сообщалось, что женщина обратилась к водителю с просьбой подвезти ее вместе с пятилетней дочкой и восьмилетним сыном. По пути она попросила остановиться, вышла из машины и не вернулась. Тогда водитель позвонил в полицию. Выяснилось, что дети — из города Иваново.

Позже мужчина рассказал, что ничего не предвещало того, что женщина решит оставить детей в машине. Однако по дороге она стала неадекватно себя вести и бить детей, а потом внезапно заявила, что ей надо в Иваново, и попросила водителя поймать ей машину. Дальнобойщик пошел навстречу и попросил другого дальнобойщика увезти семью, однако женщина решила уехать без детей.