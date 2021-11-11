Дальнобойщик рассказал подробности инцидента с подброшенными детьми

Дальнобойщик Александр Афонин, которому незнакомая женщина подбросила детей, 11 ноября рассказал подробности инцидента.

Мужчина отметил, что решил подвезти женщину с пятилетней девочкой и восьмилетним сыном из-за дождя на улице. Семью водитель подобрал в Куровском и намеревался довезти их до Орехово-Зуева.

«Голосовал мужчина. Я остановился. Он подошел ко мне и говорит: «Подвези жену, пожалуйста, с двумя детьми до Орехово-Зуева». <...> По дороге я с ней не общался, потом она уже начала разговаривать, когда я на разгрузку встал. И тогда неадекватно себя начала вести — и по отношению к детям, лупила их. Я с детьми, получается, находился часов пять. А с ней — часа три. Ушла, и всё — с концами», — рассказал Афонин каналу РЕН ТВ.

Дальнобойщик отметил, что ничего не предвещало того, что женщина решит оставить детей в машине. Однако по дороге она внезапно заявила, что ей надо в Иваново, и попросила водителя поймать ей машину. Дальнобойщик пошел навстречу и попросил другого дальнобойщика увезти семью, однако женщина уехать решила без детей.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Ведутся поиски их матери. Как сообщили в ГСУ СК России по региону, по факту происшествия проводится проверка. Также обстоятельства случившегося выясняют в прокуратуре Ивановской области.

Будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей. Врачи осмотрели детей. Медики выявили у девочки вирусную инфекцию.