Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 ноября

Облачная погода с небольшими осадками местами в виде дождя и снега ожидаются в Москве 13 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбики термометров примут значения в диапазоне от +3 до +5 градусов, ночью ожидается температура -1...+1 градус. Ветер будет западный, местами северо-западный со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

12 ноября пресс-служба Минтранса Московской области сообщила о том, что коммунальные и дорожные службы Московской области переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. В частности, сообщалось, что специалисты проводят обработку противогололедными материалами и очистку проезжей части от снега.

В тот же день Госавтоинспекция Москвы предупредила водителей автомобилей о некомфортной обстановке на дорогах из-за плохой погоды. В ГИБДД обратились к пешеходам с просьбой не торопиться и соблюдать повышенное внимание при переходе дороги.

Обильный снегопад прошел в столичном регионе утром 12 ноября.