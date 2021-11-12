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В Москве начался обильный снегопад

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В Москве ранним утром 12 ноября начался обильный снегопад, как и прогнозировали метеорологи.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что утром в пятницу в столичном регионе ожидается заряд снега в 4,3 мм, который образует 3,1 см снежного покрова. При этом, по словам метеоролога, будет отмечаться ухудшение видимости до 1,5 тыс. м.

11 ноября аналитики «Яндекс.Погоды» предоставили данные о городах-миллионниках России, которые считаются самыми снежными в расчете за период 10 лет.

Отмечается, что в их число вошли Челябинск, Пермь и Нижний Новгород. При этом, Челябинск, где в среднем за сезон выпадает 181 см снега, занял первое место, второе место заняла Пермь, где в среднем за зиму выпадает 143 см снега. Следом идет Нижний Новгород с показателем 126 см снега.

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