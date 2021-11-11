Прямой эфир
Мир
Кабмин Чехии ушел в отставку
Общество
Власти ускорят расселение аварийного жилья на Дальнем Востоке и в Сибири
Общество
Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за непогоды
Общество
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты
Общество
В Новосибирске более 600 человек не смогли улететь в Египет
Армия
В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
Культура
«Игра в кальмара» превзошла «Игру престолов» по просмотрам на YouTube
Мир
ООН заявила об обеспокоенности невыдачей виз США российским дипломатам
Мир
Новый глава МИД Японии продолжит переговоры с РФ по мирному договору
Авто
В проекте нового КоАП появился штраф за неоднократный отказ остановить авто
Сюжет:

Названы самые снежные города-миллионники России

«Яндекс» составил рейтинг самых снежных городов-миллионников России
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Челябинск, Пермь и Нижний Новгород стали одними из самых снежных российских городов-миллионников. Об этом свидетельствуют результаты анализа, которые предоставили аналитики «Яндекс.Погоды».

Эксперты изучили данные метеонаблюдений за 10 лет. Так, самым снежным среди 15 городов-миллионников оказался Челябинск: в городе в среднем за сезон выпадает 181 см снега.

Точный градус: синоптики рассказали о температуре осенью и зимой
Эксперты предупреждают о возможных аномалиях

Второе место заняла Пермь, где в среднем за зиму выпадает 143 см снега. Следом идет Нижний Новгород с показателем 126 см снега.

В рейтинге также представлены города с минимальным количеством выпавшего снега. Аналитики уточнили, что речь идет о Санкт-Петербурге (86 см), Волгограде (66 см) и Ростове-на-Дону (46 см).

Москва заняла седьмое место в этом списке (114 см). При этом данный показатель наблюдается в Самаре и Красноярске, пишет ТАСС 11 ноября.

«Рекорд последних 10 лет по толщине выпавшего за сезон снега принадлежит Челябинску: зимой 2013–2014 годов она составила 240 см. А вот самый снежный день зафиксирован в обычно не очень снежном Волгограде: 11 декабря 2013-го к толщине снежного покрова в городе прибавился сразу 31 см», — заключили эксперты.

В Москве в ночь 11 ноября выпало около 1 см снега. В течение дня, согласно прогнозу метеорологов, жителей столицы ждет облачная погода, высока вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега.

10 ноября метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы. По его словам, прогнозы на ближайшую зиму скорректированы в более теплую сторону. Декабрь, январь и февраль будут на два градуса выше нормы. Количество снега будет соответствовать многолетним значениям.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021