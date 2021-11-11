Названы самые снежные города-миллионники России

Челябинск, Пермь и Нижний Новгород стали одними из самых снежных российских городов-миллионников. Об этом свидетельствуют результаты анализа, которые предоставили аналитики «Яндекс.Погоды».

Эксперты изучили данные метеонаблюдений за 10 лет. Так, самым снежным среди 15 городов-миллионников оказался Челябинск: в городе в среднем за сезон выпадает 181 см снега.

Второе место заняла Пермь, где в среднем за зиму выпадает 143 см снега. Следом идет Нижний Новгород с показателем 126 см снега.

В рейтинге также представлены города с минимальным количеством выпавшего снега. Аналитики уточнили, что речь идет о Санкт-Петербурге (86 см), Волгограде (66 см) и Ростове-на-Дону (46 см).

Москва заняла седьмое место в этом списке (114 см). При этом данный показатель наблюдается в Самаре и Красноярске, пишет ТАСС 11 ноября.

«Рекорд последних 10 лет по толщине выпавшего за сезон снега принадлежит Челябинску: зимой 2013–2014 годов она составила 240 см. А вот самый снежный день зафиксирован в обычно не очень снежном Волгограде: 11 декабря 2013-го к толщине снежного покрова в городе прибавился сразу 31 см», — заключили эксперты.

В Москве в ночь 11 ноября выпало около 1 см снега. В течение дня, согласно прогнозу метеорологов, жителей столицы ждет облачная погода, высока вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега.

10 ноября метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы. По его словам, прогнозы на ближайшую зиму скорректированы в более теплую сторону. Декабрь, январь и февраль будут на два градуса выше нормы. Количество снега будет соответствовать многолетним значениям.