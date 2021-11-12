В ГИБДД предупредили водителей о некомфортной обстановке на дорогах в Москве
Госавтоинспекция Москвы 12 ноября в своем официальном Telegram-канале предупредила водителей автомобилей о некомфортной обстановке на дорогах из-за плохой погоды.
«Водители, двигайтесь со скоростью ниже, чем обычно и старайтесь избегать частых перестроений. Заранее выбирайте нужную полосу для совершения поворота. Увеличивайте дистанцию и следите за боковым интервалом», — отметили в ведомстве.
Кроме того, в ГИБДД обратились к пешеходам с просьбой не торопиться и соблюдать повышенное внимание при переходе дороги.
1 ноября в ГИБДД Москвы напомнили автовладельцам о необходимости заранее позаботиться о подготовке автомобилей к зимнему сезону.
Так, в ведомстве рекомендовали перед наступлением устойчивых минусовых значений температуры проверить исправность тормозной системы и поменять жидкость стеклоочистителя.
Кроме того, в ведомстве посоветовали осмотреть шины для зимнего пользования. Если на них присутствуют внешние повреждения, то использовать их нельзя.