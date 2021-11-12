Прямой эфир
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочий день на час в осенне-зимний период
Мир
Кулеба заявил о поддержке США «Крымской платформы»
Мир
В Белоруссии назвали цель Польши и Литвы в ситуации с мигрантами
Мир
Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили мать и врачей
Авто
АвтоВАЗ полностью приостановил производство
Наука
Ученые Минобороны РФ создали БАД против COVID-19
Мир
На Украине заявили об энергетической войне с Россией
Общество
Штрафы для таксистов предложили поднять в три раза
Общество
Брата Нурмагомедова доставили в один из изоляторов Москвы
Мир
В Крыму призвали страны НАТО не заигрываться в Черном море

В ГИБДД предупредили водителей о некомфортной обстановке на дорогах в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госавтоинспекция Москвы 12 ноября в своем официальном Telegram-канале предупредила водителей автомобилей о некомфортной обстановке на дорогах из-за плохой погоды.

ГАИ прилетели: дроны помогают ловить нарушителей ПДД
В регионах развивается система фиксации нарушений с воздуха

«Водители, двигайтесь со скоростью ниже, чем обычно и старайтесь избегать частых перестроений. Заранее выбирайте нужную полосу для совершения поворота. Увеличивайте дистанцию и следите за боковым интервалом», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в ГИБДД обратились к пешеходам с просьбой не торопиться и соблюдать повышенное внимание при переходе дороги.

1 ноября в ГИБДД Москвы напомнили автовладельцам о необходимости заранее позаботиться о подготовке автомобилей к зимнему сезону.

Так, в ведомстве рекомендовали перед наступлением устойчивых минусовых значений температуры проверить исправность тормозной системы и поменять жидкость стеклоочистителя.

Кроме того, в ведомстве посоветовали осмотреть шины для зимнего пользования. Если на них присутствуют внешние повреждения, то использовать их нельзя.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021