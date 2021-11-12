Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 ноября

Облачная погода, небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и снега, а также гололедица ожидаются в Москве 12 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбики термометров покажут значения в диапазоне от +3 до +5 градусов, ночью температура воздуха не опустится ниже +1. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

11 ноября ведущий сотрудник центра по прогнозу погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в понедельник, 15 ноября, в столичный регион придет холодный фронт, установятся слабоотрицательные значения температуры воздуха, а местами пройдет снег, который будет образовывать снежный покров. Такое явление, отметил он, носит название метеорологической зимы.

10 ноября Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы.