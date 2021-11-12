Прямой эфир
Политика
В Еврокомиссии планируют расширить санкции против Белоруссии
Мир
Кулеба заявил о поддержке США «Крымской платформы»
Мир
Кличко спрогнозировал веерные отключения электроэнергии в Киеве
Спорт
Карпин оценил настрой сборной на матч с Хорватией в рамках турнира ЧМ-2022
Наука
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС
Наука
Ученые Минобороны РФ создали БАД против COVID-19
Мир
На Украине заявили о планах построить «интеллектуальную границу» с РФ и Белоруссией
Общество
Бастрыкину доложат о расследовании наезда авто с братом Нурмагомедова на полицейского
Мир
РФ сочла действия Польши на границе с Белоруссией нарушением международных норм
Общество
Роспотребнадзор поручил властям Петербурга вакцинировать пенсионеров
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 ноября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачная погода, небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и снега, а также гололедица ожидаются в Москве 12 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Точный градус: синоптики рассказали о температуре осенью и зимой
Эксперты предупреждают о возможных аномалиях

Днем в столице столбики термометров покажут значения в диапазоне от +3 до +5 градусов, ночью температура воздуха не опустится ниже +1. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

11 ноября ведущий сотрудник центра по прогнозу погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в понедельник, 15 ноября, в столичный регион придет холодный фронт, установятся слабоотрицательные значения температуры воздуха, а местами пройдет снег, который будет образовывать снежный покров. Такое явление, отметил он, носит название метеорологической зимы.

10 ноября Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021